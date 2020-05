Bong Joon-ho’dan Parazit çizgi romanı

Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'nun Oscar ödüllü filmi Parazit (Parasite) için hazırladığı kapsamlı storyboard‘larda yer alan çizimler çizgi romana dönüştü.

Parasite: A Graphic Novel in Storyboards adlı çizgi roman, film için hazırlanan storyboard‘lardan oluşuyor. Genç yaşlarda amatör bir karikatürist olan Joon-ho, her filmi öncesi kapsamlı storyboard‘lar hazırlıyor. 293 sayfalık çizgi roman, ABD'de yayımlandı.

Yönetmen ve senarist Joon-ho, çizgi roman için kaleme aldığı önyazıda storyboard‘ların iyi bir film çekmek için zaruri olmadığının altını çizerek kendi kaygılarını bastırmak için kapsamlı storyboard‘lar hazırladığını belirtti. Her gün çekeceği sahnelerin storyboard‘ları elinde olmayınca kendisini güvende hissetmediğini söyleyen yönetmen, bu çizimlerin film ekibine de yardımcı olduğunu ve ortaya çıkacak sonuca güvenmelerini sağladığını vurguladı.

PARAZİT NEDEN BU KADAR SEVİLDİ?