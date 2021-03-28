Borat 2, en uzun adlı Oscar adayı film olarak Guinness rekoru kırdı

Sacha Baron Cohen’in Borat serisi devam filmi Borat Subsequent Moviefilm, en uzun adlı Oscar adayı film olarak Guinness Dünya Rekoru'na sahip oldu.

ntv.com.tr 28.03.2021 - 12:21

Borat 2, en uzun adlı Oscar adayı film olarak Guinness rekoru kırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Borat'ı canlandıran Sacha Baron Cohen'den kendisine "Komik değil" diyen Donald Trump'a yanıt: Ben de seni komik bulmuyorum ama bütün dünya sana gülüyor

Borat'ı canlandıran Sacha Baron Cohen'den kendisine "Komik değil" diyen Donald Trump'a yanıt: Ben de seni komik bulmuyorum ama bütün dünya sana gülüyor

93. Oscar adayları açıklandı

93. Oscar adayları açıklandı

Oscar Ödülleri’ni kazananlar henüz açıklanmadı ama Sacha Baron Cohen’in yeni filmi şimdiden bir kazanan konumunda.

Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan’ (Borat Devam Filmi: Bir Zamanların Şanlı Kazakistan Milletinin Çıkarlarını Artırmak İçin Amerikan Rejimine Muazzam Rüşvet Verilmesi) filmi, adıyla Oscar adayı olan en uzun isimli film olarak Guinness Dünya Rekoru kırdı.  

İngilizce 110 karakterden oluşan filmin adına kısaca genelde Borat Subsequent Moviefilm deniliyor. Film, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Uyarlama Senaryo dallarında Oscar’a aday.  

En uzun adlı Oscar adayı film rekoru daha önce 1965 İngiliz yapımı filme aitti. 'Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 Hours 11 Minutes' filminin adı, tam 85 karakterden oluşuyor.  

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...