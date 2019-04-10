Online yayın border_less tarafından düzenlenen border_less Art Book Days, yayını olan ve(ya) metin üzerine çalışan sanatçıları, inisiyatifleri, müzeleri, galerileri, kurumları ve enstitüleri bir araya getiriyor. 12-13-14 Nisan tarihlerinde Sıraselviler Caddesi, Beyoğlu’nda gerçekleşecek olan border_less Art Book Days, yayınevleri ile sanat alanında üreten, söz söyleyen ve paylaşan kişiler arasında yeni ilişkiler geliştirmeyi amaçlıyor.

10 BİN LİRALIK FON SAĞLANACAK



border_less Art Book Days her yıl etkinlik öncesinde yapacağı açık çağrı ile üretim aşamasında olan bir sanatçı kitabı için 10 bin TL değerinde fon sağlayacak. Merve Akar Akgün, Merve Elveren, Av. Selim Bilen, Nicole Dee O’Rourke, Sevim Sancaktar ve Mosaic Art Foundation temsilcisinden oluşan danışma kurulunun başvurular arasından değerlendirip seçeceği kitap projesi için son başvuru tarihi 31 Mart.



Başvuru koşulları için www.border-l-e-s-s.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Kitap fonu sonucu Nisan ayı sonunda border_less web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

border_less farklı coğrafyalardan seçilen sanat üzerine anlatı ve görüşleri bir araya getirmek amacıyla Ocak 2018’de Huo Rf ve Melek Gençer tarafından online bir platform olarak kuruldu. Tanım, anlatım ve şekillendirme kelimelerini odağına alan border_less, İngilizce ve Türkçe, kimi zaman da sanatçının, hikâyenin, işin veya serginin ana dilinde, www.border-l-e-s-s.com adresinde yayın yapıyor.





Tarih: 12-13-14 Nisan 2019



Etkinlik mekânı: Sıraselviler Caddesi, No: 35, Beyoğlu



12 Nisan 2019 / Cuma



11:00 - 17:00 Kurulum



18:00 - 21:00 Açılış (Açılış ve açılış partisi Müjgan Ferhan Şensoy ev sahipliğinde)



21:00 - 02:00 Açılış Partisi (Space Girls DJ Set, KİKİ Sıraselviler)



13 Nisan 2019 / Cumartesi



12:00 - 19:00 Ziyaret Saatleri



14:00 - 15:00 Konuşma: Sanatçı & Yayıncı Konuşması



14 Nisan 2019 / Pazar



12:00 - 19:00 Ziyaret Saatleri

