Star TV ekranlarıda 6 bölümlük mini dizi serisi olarak izleyiciyle buluşan Börü, finalini sinemada yapmıştı.
Dizi son olarak Netflix'te yayına girerek seyirci karşısına çıktı. Börü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Dünya devi Netflix’in hayran kalıp kütüphanesine yeni kattığı BÖRÜ mini serisi yeni 5.1 surround ses mixi, farklı dil seçenekleri ile bugünden itibaren Türkiye'de de sizlerle!" denildi.
Börü Netflix'te yayında
Sanat
Türkiye'de 6 bölüm olarak ekranlara gelen Börü dizisinin Neflix'te yayına girdiği duyuruldu.
Star TV ekranlarıda 6 bölümlük mini dizi serisi olarak izleyiciyle buluşan Börü, finalini sinemada yapmıştı.