Boş koltuklar gençlerin olacak (Radar İstanbul ile 'Koltuk senin' uygulaması)

80 bin kullanıcı tarafından indirilen 'Koltuk senin' uygulamasıyla etkinliklerde satılmayan, boş kalan koltuklar Ağustos ayı boyunca 24 yaş ve altı gençlere tahsis edilecek.



Telefonunda 'Radar İstanbul' uygulaması bulunan gençler, etkinlik alanına 1 saat önce gelip, boş koltuklara oturabilecek.



RADAR İSTANBUL 'KOLTUK SENİN' UYGULAMASINDAN NASIL YARARLANILIR?



-Etkinlik saatinden 1 saat önce alana gelinir.



-Girişte bulunan “Koltuk Senin” bilgilendirici totemi üzerinde yer alan QR kod ile Radar İstanbul uygulaması indirilir.



- Uygulamada sağ alt köşede yer alan QR ikonuna tıklanır ve çıkan QR kod etkinlik personeline gösterilerek sıra numarası alınır.



- Etkinlik başlarken, boş koltuk olması durumunda alınan sıra numarasına göre gençler içeri alınır ve görevliler tarafından uygun koltuklara yönlendirilir.



RADAR İSTANBUL 'KOLTUK SENİN' UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



- Koltuk Senin, sahipleri tarafından kullanılmayan ve boş kalan koltukları 24 yaş ve altı İstanbullularla buluşturduğu için, etkinliklerde oturma garantisi verilememektedir. Her etkinlik öncesi sahipleri tarafından kullanılmayan ve boş kalan koltuklar tespit edilir ve buna göre Koltuk Senin misafirleri boş koltuklara yönlendirilir.



- Koltuk Senin uygulamasından yararlanmak için Radar İstanbul uygulaması indirilmiş olmalıdır.



- Koltuk Senin uygulamasından 1 kişi 1 ayda 3 kez yararlanabilir.



KOLTUK SENİN AĞUSTOS 2022 HANGİ KONSERLERDE GEÇERLİ?



Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

1.08.2022 Hakan Altun

2.08.2022 Yıldız Tilbe

3.08.2022 Selda Bağcan

4.08.2022 Koray Avcı

5.08.2022 Levent Yüksel

6.08.2022 Yıldız Tilbe

7.08.2022 Mabel Matiz

8.08.2022 Dolu Kadehi Ters Tut

9.08.2022 Sibel Can

10.08.2022 Sıla

11.08.2022 Sıla

12.08.2022 Sıla

13.08.2022 Dany Brillant

14.08.2022 Aydınlıkevler

15.08.2022 Selami Şahin & Aşkın Nur Yengi

16.08.2022 Çok Güzel Hareketler

17.08.2022 Kenan Doğulu

18.08.2022 Yasemin Sakallıoğlu

19.08.2022 Candan Erçetin

20.08.2022 Cem Adrian

21.08.2022 Tan Taşçı

23.08.2022 12. Gece

24.08.2022 12. Gece

26.08.2022 İki Efendinin Uşağı

27.08.2022 İki Efendinin Uşağı

28.08.2022 Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikayesi

30.08.2022 Hastalık Hastası

31.08.2022 An Epic Symphony & Hayko Cepkin



Turkcell Vadi



2.08.2022 Berkay

4.08.2022 Öykü Gürman

7.08.2022 Sertab Erener

14.08.2022 Adamlar

25.08.2022 Deli Bayramı

28.08.2022 Simge Sağın



Maximum Uniq Açık Hava

6.08.2022 Gazapizm Senfoni İstanbul 2022

12.08.2022 Madrigal

17.08.2022 Jazz Project: Fatih Erkoç & Kerem Görsev Trio

19.08.2022 Açıkhava Diskosu – Okay Barış

20.08.2022 Barabar

21.08.2022 Selda Bağcan

23.08.2022 Aydınlıkevler

26.08.2022 Mode XL

31.08.2022 Cimri



İstanbul Festivali | Festival Park Yenikapı



Festival Park Yenikapı’da gerçekleşecek İstanbul Festivali’nde Koltuk Senin uygulamasından faydalanmak isteyen katılımcıların konser günü saat 16.00 itibarıyla sıra numarası alması gerekmektedir.

Her etkinlikte sıra numarası alan ilk 300 katılımcı misafir edilecektir.



1.08.2022 Berkcan Güven – Motive

2.08.2022 Fatma Turgut – Pinhani

3.08.2022 Bedük – Hedonutopia – Mode XL – Tepki

4.08.2022 Melek Mosso

5.08.2022 Volkan Konak

6.08.2022 Linet – Rubato

7.08.2022 Simge Sağın – Yaşar

8.08.2022 Sefo

9.08.2022 Yıldız Tilbe

10.08.2022 Sertab Erener

11.08.2022 Güneş – Murda

12.08.2022 Gülşen

13.08.2022 Şimdi 90’lar Burak Kut – Eda Özülkü – Erdal Çelik – Ferda Anıl Yarkın – Jale – Metin Özülkü – Reyhan Karaca – Sibel Alaş – Ümit Sayın – Yonca Evcimik

14.08.2022 Nükhet Duru – Sena Şener



Live From Kadıköy Fest | Festival Park Kadıköy



Alan kapasitesine bağlı olarak kontenjan belirlenecektir.

19.08.2022 Live From Kadıköy Fest