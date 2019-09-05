Doğal Sağlığı Koruma Vakfı bünyesinde, genel sanat yönetmenliğini Prof. Beste Tıknaz Modiri’nin yaptığı “Music in Nature” Projesi kapsamında 2-8 Eylül tarihleri arasında Marmaris Turunç’ta bulunan TOVAK Bilim Kültür Sanat Merkezi tesislerinde gerçekleşen Bosphorus Uluslararası Müzik Akademisi’ne ülkemizin gözde konservatuarlarından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından Prof. Beste Tıknaz, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarından Dr. Öğr. Üyesi Onur Özkaya, İTÜ Devlet Konservatuarından Öğr. Gör. Laçin Modiri ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Suzuki Eğitmeni Özüm Günöz’ün yanı sıra Amerika’dan Eli Kaynor, Japonya’dan Yasumi TAKİ, Avusturya’dan Andres Anazco gibi dünyanın farklı ülkelerinden hocalar ve öğrenciler katıldı.

Oda müziği, Suzuki, solo ve orkestra çalışmaları ile kapsamlı bir eğitim sunan Akademi Amerika’dan Japonya’ya, Avusturya’dan Kıbrıs’a kadar geniş katılımcı yelpazesi ile tüm insanlığın ortak dili olan müzikle kültürlerarası köprü kurdu. Etkinlik, gerek Marmaris’in, gerekse ülkemizin tanıtımına da katkı sağladı.

ÜCRETSİZ 3 KONSER



Bosphorus Müzik Akademisi Orkestrası ve solistleri bir haftalık yoğun müzik eğitiminin ardından Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla halka açık ve ücretsiz 3 konser düzenliyor.



ODA MÜZİĞİ KONSERİ



5 Eylül 2019

Saat 20:30

TOVAK Bilim Kültür Sanat Merkezi



FİNAL KONSERİ



6 Eylül 2019

Armutalan Kültür Merkezi



SOLİSTLER EŞLİĞİNDE SENFONİK GALA KONSERİ



7 Eylül 2019

Marmaris AmfiTiyatro



Yaylılardan oluşan genç ve dinamik bir kadroya sahip festival orkestrası Bosphorus Uluslararası Müzik Akademisi’nde gerçekleştirdiği çalışmaların ardından barok dönemden romantik döneme kadar klasik müzik repertuarının en gözde eserlerinin yanı sıra Türk bestecilerin eserlerine de yer verecek. Orkestra için yazılmış eserlerin yanı sıra Şan, Keman, Viyola, Viyolonsel ve Kontrbas için yazılmış solo eserlerin de seslendirileceği ücretsiz konserle Marmaris halkının müzikle buluşturulması amaçlanmaktadır. Şef Hakan Şensoy yönetimindeki orkestranın solistleri ise Tenor Laçin Modiri, Kemancı Özüm Günöz, Viyolist Beste Tıknaz Modiri, Çellist Eli Kaynori.



Doğal Sağlığı Koruma Vakfı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Marmaris Kültür Sanat Derneği MAKSAD ve Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı TOVAK işbirliği ile gerçekleşecek Türk ve dünya müziklerinin seçkin örneklerinden oluşan konserler herkese açık.

