İngiltere'de uzmanlar, Boticelli'nin 1487 yılına ait "Madonna ve Nar" isimli tablosunun imitasyonu olduğu sanılan bir resmi temizleyerek incelemeye aldı.

Uzmanlar resmin üzerindeki sarı verniği kazıdıktan sonra, alt katmanlarına X-Ray ve kızılötesi ışınlarla baktı. Resmin, Botticelli'nin 15. yüzyılda Floransa'da eserlerini ürettiği bir atölyeden çıktığı anlaşıldı. Boticelli'nin dönemin diğer ressamları gibi atölyesinde eserlerinin farklı adaptasyonlarını yaptığı biliniyor. Narlı Madonna tablosunun orijinali Floransa'daki Uffizi Sanat Galerisi'nde sergileniyor.



Resmin sahte olduğu sanılan ancak gerçek olduğu anlaşılan versiyonu da Londra'da gelecek ay sergilenmeye başlanacak.



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