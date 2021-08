Box Office Türkiye: Free Guy gişenin zirvesine yerleşti

Hayata fazlaca pozitif bakan banka memuru Guy'ın, rutin bir şekilde gerçekleşen banka soygunlarından biri esnasında, bir açık dünya video oyununda NPC (Oyuncular tarafından oynanmayan karakter) olduğunu keşfetmesiyle gelişen olayları konu edinen Gerçek Kahraman (Free Guy), ABD'de olduğu gibi açılış hafta sonunda Box Office Türkiye'nin zirvesine yerleşti. Film, ilk üç günde 25 bin 145 seyirci tarafından izlendi.



Haftanın bir diğer yeni filmi Crood'lar 2: Yeni Bir Çağ (The Croods: A New Age), 24 bin 260 seyirciyle ikinci sıradan listeye giriş yaparken, vizyondaki yedinci hafta sonunu geride bırakan Hızlı ve Öfkeli 9, 20 bin 611 seyirciyle üçüncü basamakta kendine yer buldu.

THE SUICIDE SQUAD DÖRDÜNCÜ SIRADA



Üçüncü hafta sonunda 18 bin 575 seyirci tarafından izlenen The Suicide Squad dördüncü sırada yer alırken, vizyonun yenilerinde Zamanda Tutsak (Old), 15 bin 579 seyirciyle listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.



The Suicide Squad fragmanı