Deniz, doğa ve müziğe ayrılmış bir hafta sonu geçirmek isteyenlerin rotası haline gelen Bozcaada Caz Festivali 2019 programında; Londra’dan çıkan en heyecan verici yeteneklerden biri olarak görülen davulcu Yussef Dayes, müziğin en saf halini icra etmeyi hedefleyen isimleri bir araya getiren Erkan Oğur Anatolian Blues Project, caz ve hiphop’ı kendine özgü tarzda harmanlayan Berlin’in dinamik ismi Bobby Rausch ft. Giw, Türk müziğinin fark yaratan isimlerinden Birsen Tezer, Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit ve Volkan Öktem’in projesi Pow Trio ve çok daha fazla ismi ağırlayacak.
İçeriğin gücüne inanan programı ile pek çok sanatçıyı seyirciyle buluşturan festival bu yıl üçüncü kez 19-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde Kendine Has ve Volkswagen’in katkılarıyla, 3dots, allaturca ve Pavli Bozcaada işbirliği ile gerçekleşecek.
Bozcaada’nın farklı noktalarında sürpriz konserler, gastronomi etkinlikleri, çocuk atölyeleri , beden odaklı atölyeler, Bozcaada keşif rotaları, tadım etkinlikleri gibi müzik dışı disiplinlerden oluşan programı ve sosyal içerikli projeleriyle festival, bu yıl da enerjisini tüm Bozcaada'ya yayacak.
Bozcaada Caz Festivali 2019 Programı
19 Temmuz Cuma
Birsen Tezer
Bobby Rausch ft. Giw
POW Trio (Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit, Volkan Öktem)
The Kites
Orkun Bozdemir (Dj Set)
20 Temmuz Cumartesi
Bidar
Bozcaada Ensemble
Emir Ersoy “RocKuba”
Yussef Dayes
Hemi (DJ Set)
21 Temmuz Pazar
Barış Demirel - Barıştık Mı
Erkan Oğur Anatolian Blues Project
Pol Belardi's Urban 5
Selin Sümbültepe
Yaprak Melike (Dj Set)