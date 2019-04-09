Deniz, doğa ve müziğe ayrılmış bir hafta sonu geçirmek isteyenlerin rotası haline gelen Bozcaada Caz Festivali 2019 programında; Londra’dan çıkan en heyecan verici yeteneklerden biri olarak görülen davulcu Yussef Dayes, müziğin en saf halini icra etmeyi hedefleyen isimleri bir araya getiren Erkan Oğur Anatolian Blues Project, caz ve hiphop’ı kendine özgü tarzda harmanlayan Berlin’in dinamik ismi Bobby Rausch ft. Giw, Türk müziğinin fark yaratan isimlerinden Birsen Tezer, Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit ve Volkan Öktem’in projesi Pow Trio ve çok daha fazla ismi ağırlayacak.



İçeriğin gücüne inanan programı ile pek çok sanatçıyı seyirciyle buluşturan festival bu yıl üçüncü kez 19-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde Kendine Has ve Volkswagen’in katkılarıyla, 3dots, allaturca ve Pavli Bozcaada işbirliği ile gerçekleşecek.



Bozcaada’nın farklı noktalarında sürpriz konserler, gastronomi etkinlikleri, çocuk atölyeleri , beden odaklı atölyeler, Bozcaada keşif rotaları, tadım etkinlikleri gibi müzik dışı disiplinlerden oluşan programı ve sosyal içerikli projeleriyle festival, bu yıl da enerjisini tüm Bozcaada'ya yayacak.



Bozcaada Caz Festivali 2019 Programı



19 Temmuz Cuma

Birsen Tezer

Bobby Rausch ft. Giw

POW Trio (Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit, Volkan Öktem)

The Kites

Orkun Bozdemir (Dj Set)



20 Temmuz Cumartesi

Bidar

Bozcaada Ensemble

Emir Ersoy “RocKuba”

Yussef Dayes

Hemi (DJ Set)



21 Temmuz Pazar

Barış Demirel - Barıştık Mı

Erkan Oğur Anatolian Blues Project

Pol Belardi's Urban 5

Selin Sümbültepe

Yaprak Melike (Dj Set)