Bozcaada Caz Festivali Keşif bölümünde, beden odaklı ve doğaya dönüş atölyeleri, gastronomi etkinlikleri, söyleşiler, gösterimler ve keşif rotaları gibi çok çeşitli bir program seçkisi sunuyor. Festival kapsamında gerçekleşecek konserler dışında Bozcaada Caz Festivali, Keşif programıyla Pavli Bozcaada başta olmak üzere adadaki farklı mekanlarda karşımıza çıkacak.

Kendine Has’ın katkılarıyla gerçekleştirilecek Ayşe Köroğlu ile Kendine Has Atıştırmalıklar atölyesi başta olmak üzere, Levon Bağış’ın Wise Selection Tadımı, Meleklerin Payı ile Jack Lives Here Tadım Etkinliği ve hayatTEKkeşfet Mehmet Başkaya ile Sohbet Keşif programının gastronomi bölümünü oluşturuyor.

Ayşe Köroğlu

Tek Başına da Olur ile Doğa ile Uyumlu Kendine Has Yaşam, Yoga, Hayvandan İnsana ve Vücut Farkındalığı atölyeleri ve Ada’da Ses Yürüyüşü de programın bedene ve doğaya döndüğü bölümü. 140journos’un Ekonomik Kriz ve Değişen Kültür Harcamaları belgesel gösterimi ve ardından gerçekleşecek oturum ile kültür.limited ve Curious Community ortaklığında yapılacak Kültür, Şehir ve Köprüler Kurmak başlıklı panel Keşif programının diğer içeriklerinden. Festival günlerinde ise Bozcaada’nın farklı yerlerinde karşınıza çıkacak sürpriz konserlere de hazırlıklı olun.



Levon Bağış

BOZCAADA CAZ FESTİVALİ 2018 YAN ETKİNLİKLER PROGRAMI:



20 Temmuz Cumartesi



08:00 – Candan Dağ ile Yoga Kalbini Aç



Festivalin ilk sabahında, çam kokusu ve kuş seslerinin eşlik edeceği bu ders; şehir hayatının yüküyle kamburlaşan omurgalara, kapanan omuzlara ve korumaya alınmış kalplere dokunmaya niyet ediyor. Her seviyeden katılımcıya açık derste yumuşak akışlar ve geriye eğilmeler sizi bekliyor.



09:00 - Çağıl Özdemir ve Murat Sezgi ile Ada'da Ses Yürüyüşü



Kokusu, daimi rüzgarı ve izlettiği güzel manzaralarıyla Bozcaada, farklı duyu organlarımıza aynı anda oynayan, bu duyuları hafızamıza anılarla birlikte kaydettiğimiz bir yer. Bozcaada Caz Festivali, adaya birkaç günlüğüne beraberinde getirdiği müzikler dışında, bir de buna işitsel bir pencere açıyor. Ancak bu etkinlikte amacımız 'müzik' olmayacak:

Ada'nın Sesleri buluşmamızdaki amacımız, Bozcaada'nın kendi 'seslerine' yoğunlaşacağımız bir yürüyüş gerçekleştirmek. Bu yürüyüş esnasında, aslında Ada'ya ait olan ama filtrelerimizden geçirdiğimiz için öncül olarak algılamadığımız sesleri duymaya odaklanacak, daha önce bakmadığımız bir açıdan bakmaya çalışacağız.



Ada'ya özel olan seslere kulak kabartacağımız, kendi akustik seslerimizi üreteceğimiz bu yürüyüşte telefonunuz gibi ses kayıt cihazlarınızı yanınıza almak isteyebilirsiniz.



10:00 - Erçin Çaçan Ile Vücut Farkındalığı - Fasya



Fasya, günümüzde sağlık ve spor dünyasında çok sık kullanılan bir terimdir. İnsan vücudunu bütünüyle saran fasya dokusu, vücudun en büyük bağ dokusudur. Sağlık alanında; vücuttaki bir ağrının kaynağının aslında ağrıya uzak başka bir yerde bulunabileceğini ya da vücuttaki herhangi bir gerginliğin ve bu gerginlikten doğan problemlerin aslında vücudun farklı bir bölgesinden kaynaklanabileceğini bilmek ve tedavilerde ‘fasya’ üzerine odaklanmak birçok problemin çözümünde kilit rol oynar. Aynı şekilde spor bilimlerinde de fasyal bağlantılarının bilinmesiyle bir kasın hareketinden bağlantılı olduğu hangi kas gruplarının etkileneceği ya da stretching yaparken hangi bağlantılı yapıların da bu olaya dahil olacağını saptamak, verimliliği üst düzeye çıkarır. Bu programda, fasyal meridyenlerimizi tanıyacağız, onları çalıştırıp, esnetip, rahatlatacağız. Bozcaada Caz Festivali’nde buluşalım. Erçin Çaçan



10:00 - 140journos - Ekonomik Kriz ve Değişen Kültür Harcamaları



11:00 - Emre Yıldızlar ile Hayvandan İnsana Hareket Atölyesi



Bu çalışmanın temeli harekete dayanmaktadır. Çağdaş dans ve fiziksel tiyatro teknikleri kullanılarak bedeni doğada bir yolculuğa çıkarmak hedeflenmektedir.



İlk olarak bedenin mekanla ilişkisi incelenir. Her mekan bedenimizde farklı bir uzam algısı yaratır. Farklı mekanlarda hareket ederek, bedenin her kısmı tekrar keşfedilir. Daha sonra doğada bulunan elementlere ve maddelere dönüşerek, bedenin farklı hareket kaliteleri kazanması sağlanır. Maddelerden sonra hayvanların hareketleri incelenir ve bedenin sınırları araştırılır. Son olarak yeni bir karakter yaratımı sürecine girilir ve bu karakterin diğer karakterlerle etkileşimi deneyimlenir.



Basitten karmaşığa, yataydan dikeye, eylemsizlikten eyleme doğru ilerleyen bu yolculukta dans, ritim, şan egzersizleri kullanılır, Jacques Lecoq ve Yoshi Oida tekniklerinden yararlanarak yeni fiziksel yaratım dilleri araştırılır. *Ders Türkçe, İngilizce ve Fransızca verilebilir.



Levon Bağış

15:00 - Levon Bağış ile Wise Selection Tadımı



Bozcaada Caz Festivali rüzgarına tatlar ve kokular karışıyor. Metro ev sahipliğinde ‘Levon Bağış ile Wise Selection Tadımı’ 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde Pavli Bozcaada’da.



Tadımı olumlu ya da olumsuz etkileyen pek çok unsur var: Hangi saatte tattığınız, tadım ortamı, tadımdan önce yediğiniz yemekler ve hatta tadım sıralaması... Ama unutmayın; en iyisi, en sevdiğiniz olandır. Eğer karşınıza beğendiğiniz bir lezzet çıktıysa, fiyatına, etiketine bakmayın, hiç sorgulamayın; tadını çıkarın… Levon Bağış



15:30 - Tek Başına da Olur ile Doğa ile Uyumlu Kendine Has Yaşam



Tüm etiketlerinden sıyrıldığın, tek başına kaldığın an. Kendini gerçekten görebileceğin, belki yeniden bulabileceğin o an. Olmaktan korktuğum yerdeyim, tam da olmak istediğim yerdeyim.’ Gökhan Konaş / Tek Başına da Olur



Teknolojinin insanoğlunu ele geçirdiği, alışkanlıklarımızın değiştiği ve bizleri giderek doğadan uzaklaştırdığı bir zamanda, neden inatla doğaya dönmemiz gerektiğini konuşuyoruz. Biz insanlar nereye aitiz, sessizlik aslında neden önemli, temiz hava hakkımız değil mi? Şehir insanının doğaya ayak bastığında aldığı hali, kamp hayatının bilinmeyenlerini, gün ışığının verdiği mutluluğu ve ormanın huzurunu 20 Temmuz Cumartesi 15.30’da Pavli Bozcaada’da konuşuyoruz.

Gökhan Konaş

17:30 - Meleklerin Payı ile Jack Lives Here Tadım Etkinliği



Bozcaada Caz Festivali Keşif programında Pavli’den meşe kokuları yükseliyor! Meleklerin Payı ile Jack Lives Here Tadım Etkinliği 20 Temmuz Cumartesi günü saat 17.30’da Pavli Bozcaada’da.



Kömürlerden süzülüp Amerikan meşe fıçılarına, oradan da kadehlerimize dolan Amerikan lezzetlerinin ilham veren yolculuğunu Burkay Adalığ’dan dinlemeye davetlisiniz.



21 Temmuz Pazar



08:00 - Ayça Oğuş ile Yoga



Sabahın serinliğinde, seslerin sessizliğe karıştığı, ormanın geniş toprağında, ağaçların altında eklemleri ısıtıp, bedeni yumuşak ve keyifli bir akış ile güne hazırlayacağız. Her seviyeye uygun bir pratik olacaktır. Ayça Oğuş



10:00 - Erçin Çaçan Ile Vücut Farkındalığı - 'Fasya'



Fasya, günümüzde sağlık ve spor dünyasında çok sık kullanılan bir terimdir. İnsan vücudunu bütünüyle saran fasya dokusu, vücudun en büyük bağ dokusudur. Sağlık alanında; vücuttaki bir ağrının kaynağının aslında ağrıya uzak başka bir yerde bulunabileceğini ya da vücuttaki herhangi bir gerginliğin ve bu gerginlikten doğan problemlerin aslında vücudun farklı bir bölgesinden kaynaklanabileceğini bilmek ve tedavilerde ‘fasya’ üzerine odaklanmak birçok problemin çözümünde kilit rol oynar. Aynı şekilde spor bilimlerinde de fasyal bağlantılarının bilinmesiyle bir kasın hareketinden bağlantılı olduğu hangi kas gruplarının etkileneceği ya da stretching yaparken hangi bağlantılı yapıların da bu olaya dahil olacağını saptamak, verimliliği üst düzeye çıkarır. Bu programda, fasyal meridyenlerimizi tanıyacağız, onları çalıştırıp, esnetip, rahatlatacağız. Bozcaada Caz Festivali’nde buluşalım. Erçin Çaçan





11:00 – kültür.limited meets Curious Community: Şehir, Kültür ve Köprüler Kurmak



ATÖLYE ve 3dots iş birliğiyle gerçekleştirilen ve 2019 yılında “Şehir ve Paydaşları” temasını ele alan Curious Community, yaz sezonunda farklı konu başlıkları ile şehir ve kültür arasındaki ilişkiye odaklanıyor.



Bozcaada Caz Festivali kapsamında gerçekleşecek “Şehir, Kültür ve Köprüler Kurmak” başlıklı panelde, Kültür İçin Alan Yerel Koordinatörü Recep Tuna, Bozcaada Caz Festivali Kurucusu Gizem Gezenoğlu ve Corvus Şarapları kurucusu Duygu Soley konuşmacı olarak yer alacak. Konuşmanın moderasyonunu ise ATÖLYE Etkinlik ve Proje Yöneticisi ve kültür.limited Kurucusu Emre Erbirer üstlenecek.



13:30 - Ayşe Köroğlu ile Kendine Has Atıştırmalıklar



Bozcaada Caz Festivali’nde, Kendine Has katkılarıyla gerçekleşen, doğadan gelen, leziz bir ‘Keşif’: Ayşe Köroğlu ile “Kendine Has Atıştırmalıklar”.



Günün en keyifli saati geldiğinde, kolayca hazırlanan, güzel anlara eşlik edecek ve sonrasında vicdanları sızlatmayacak doğal atıştırmalıklar ve sağlıklı yaşam trendleri hakkında ipuçları 21 Temmuz Pazar günü saat 13.30’da Pavli Bozcaada’da.



16:00 - Levon Bağış ile Wise Selection Tadımı



Bozcaada Caz Festivali rüzgarına tatlar ve kokular karışıyor. Metro ev sahipliğinde ‘Levon Bağış ile Wise Selection Tadımı’ 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde Pavli Bozcaada’da.



Tadımı olumlu ya da olumsuz etkileyen pek çok unsur var: Hangi saatte tattığınız, tadım ortamı, tadımdan önce yediğiniz yemekler ve hatta tadım sıralaması... Ama unutmayın; en iyisi, en sevdiğiniz olandır. Eğer karşınıza beğendiğiniz bir lezzet çıktıysa, fiyatına, etiketine bakmayın, hiç sorgulamayın; tadını çıkarın… Levon Bağış



18:30 - #hayatTEKkeşfet: Mehmet Başkaya ile Sohbet



Bu coğrafyanın en önemli kültürel birikimlerinden biri olan yeme-içme kültürü için varlığını sürdüren #hayatTEKkeşfet’in yolu bu sefer Bozcaada Caz Festivali’nden geçiyor.



#hayatTEKkeşfet lezzet keşifleri Bozcaada Caz Festivali’nde Mehmet Başkaya ile devam ediyor. Adadaki güzellikleri paylaşmak isteyen müzikseverlerin sofrasına bu sefer üstadın sohbetleri ekleniyor. Mehmet Başkaya özenli damakların eleğinden geçen tatları keşfetmek isteyenlerle 21 Temmuz Pazar saat 18.30’da Pavli Bozcaada’da buluşuyor.