Bozcaada Caz Festivali ‘Keşif’e çağırıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen Bozcaada Caz Festivali’nin ağustos boyunca sürecek programı, Spotify ve YouTube kanallarında ücretsiz izlenebilecek.



Antik çağda Leukophrys, Yunan Mitolojisinde Tenedos adıyla anılan ve başlangıcı M.Ö. 3000 yıllarına dayanan tarihinde Fenikelilerden Atinalılara, Bizanslardan Osmanlılara, birçok kültüre ev sahipliği yapmış Bozcaada’nın yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın da çok önemli kültür, tarım ve gastronomi noktası olmasının hikâyesini keşfe çıkan BCF Keşif programında, Korhan Futacı ve Bozcaada Ensemble’ın özel performanslarını izleyecek, adanın yaşayan en eski bağcısıyla ve gastronomi denilince akla gelen isimleriyle sohbet edecek ve bölgenin efsanelerle dolu tarihinin izini sürüp Bozcaada Müzesi’nde tura çıkartacak.



FESTİVALE ÖZEL PERFORMANSLAR



“Tamburada”, “Dandadadan”, “Korhan Futacı ve Kara Orkestra” ve “Konstrukt” projeleri ile sayısız yurt içi ve yurt dışı performansına imza atmış söz yazarı, besteci, saksafonist ve prodüktör Korhan Futacı’nın festivale özel performansı adanın ruhunu ekranlara taşırken; ortak dilleri caz olan ve her yıl değişen müzisyenlerden oluşan festivalin özel projesi Bozcaada Ensemble da, adanın eşsiz gün batımında Bozcaada Rüzgar Gülleri’ne karşı verdiği performansla seyircide ada hatıralarını canlandıracak.



Korhan Futacı’nın performanslarına Çağrı Sertel, Feryin Kaya ve Berkan Tilavel eşlik ederken; bu yılın Bozcaada Ensemble’ı da, Anıl Şallıel, Onur Alatan ve Onur Aymergen ve Ozan Musluoğlu’dan oluşuyor.



Bugüne dek sayısız sanatçıya ilhâm olmuş Bozcaada'da yaşayan ressam ve heykel sanatçısı Cansu Şimşek ile atölye ziyaretine davet eden “Bozcaada'da Sanatçı Olmak” programı ise, sanatçının adadan topladığı malzemelerle yaptığı üretimlerini de seyirciyle buluşturacak.



Yazar, gazeteci, akademisyen, televizyoncu Prof. Dr. Haluk Şahin’in katıldığı “Herkes Kendi Adasını Yaratır” ise, bölgenin efsanelerle dolu tarihini merak edenlerin kaçırmaması gereken bir program olacak. Bugüne dek Bozcaada'ya dair 7 kitap yazmış olan Şahin, İlyada Destanı’ndaki Bozcaada'yı, Troya Savaşı’nda adanın nasıl bir rol oynadığını ve bölgenin pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapmış tarihini anlatacak.



Festivalin caz müziği, uluslararası caz festivalleri, kültür ve sanat, çevresel sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, gastronomi gibi pek çok farklı konuda uzman isimleri ağırladığı çevrimiçi panellerinin yanında ayrıca; bu yılki teması “Ototelik”ten yola çıkarak hazırlanan “Akış Sohbetleri” ve sanatçılar, sektör profesyonelleri, sanat dünyasından isimlerin pandemi sürecinde yaşadıkları deneyimlerini ve üretimlerini konuştukları video ve podcast serisi “Nasılız?” da yeni içerik ve konuklarıyla festivalin dijital kanallarında yayınlanmaya devam ediyor.



Bozcaada Caz Festivali’nin Türkiye’nin usta caz müzisyenlerini bir araya getirdiği müzik albümü Bozcaada Caz Festivali 2020 ‘Keşif’, gelecek hafta (28 Ağustos) dijital platformlarda yayında olacak. Space Goats etiketiyle çıkacak albüm, geçmiş yıllarda festivalde sahne almış müzisyenlerin Bozcaada'dan ilham alarak hazırladıkları özgün bestelerini ilk kez dinleyenlerle buluşturacak.



allaturca, 3dots ve fermente’nin ortaklığıyla düzenlenen Bozcaada Caz Festivali, bu programı hayata geçirirken Kendine Has, Volkswagen ve Jack Lives Here ile olan işbirliğini de kesintisiz devam ettiriyor.



16-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında 5.si gerçekleşecek festivalin biletlerinin satışı da devam ediyor.