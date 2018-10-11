İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Malatya Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

Türkiye'nin tek ‘Ekoloji’ temalı festivali olan ve uluslararası camiada saygınlığı özellikle çevreciler tarafından artan, BIFED’in 5'incisi iki farklı salonda gösterilen belgeseller ile başladı. Bu yıl 56 ülkeden 260’ın üzerinde filmin başvurduğu festival için Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen çevreciler, yönetmenler ve sinemaseverler Bozcaada'da buluştu.



'ÖDÜL HEYKELLERİ HER YIL BAŞKA BİR SANATÇI YAPIYOR'



Dün saat 20.00'de başlayan açılış töreni, Bozcaada Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleşti. Yoğun katılım nedeniyle salon dışına taşan törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren festival yönetmeni Petra Holzer Özgüven, "Bu bereketli adada BIFED’in beşinci yılı. Adanın yumuşak iklimi ve cömert toprağı insanları buraya çekmiş ve çekiyor hala. Aslına bakarsanız bu adadan alıyoruz sürekli. Bu adaya vermemiz de gerektiğini düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz kültürel ve ekonomik erozyon etkisini ancak üreterek ve paylaşarak telafi edebiliriz. Festivale gelince; kimseyi unutmamam gerektiği için isim veremiyorum. Ama bizim bazı farklılıklarımız var diğer festivallerden. Ödül heykellerimizi her yıl farklı bir sanatçı yapıyor, festival çantalarımızı da. Adalılar festival ofisini konuklara verilecek yerel hediyelerle doldurdular, lütfen gelin görün. Tamamen bir dayanışma öyküsü bu. Arkasındaki emeğin ne kadarının göründüğünden emin değilim. Yalnızca son iki ay içinde tüm bilet ve ulaşımlar, altyazılar, teknik süreçler, uluslararası yazışmalar ve daha birçok iş için 35 kişilik bir ekip aralıksız bir çalışma içindeydi. Salonlar doldukça bu emeğe değdiğini düşünüyor hepinize şükranlarımı sunuyorum” dedi.



Açılış konuşmalarının ardından tören, ‘BIFED 2018’ tanıtım filmi ve ardından Andres Ibanez ve Alejandro Diaz’ın yönettiği, Meksika'da kahve üreticilerine ve kahve tüketimine değinen ‘Altı Dolarlık Bir Fiincan Kahve’ adlı belgesel film gösterimi ile sona erdi.



Bu yıl iklim değişikliği, göç, mülteciler gibi temaların ağırlık kazandığı festivalin finalinde iki ayrı kategoride 18 film yarışıyor. Aralarında mültecilerin kendi çektiği belgesellerin de olduğu festivalde ödüller, cumartesi gecesi sahiplerini bulacak.

İSPANYA'DA İNSAN KULESİ FESTİVALİ