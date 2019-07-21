3dots, allaturca ve Pavli Bozcaada organizasyonu; Jack Lives Here, Metro Türkiye, KahveDünyası, Hayat Tek Keşfet desteği ve Jolly Tur seyahat işbirliğiyle gerçekleşen Bozcaada Caz Festivali’nin açılış günü Orkun Bozdemir'in Dj seti ile başladı

The Kites, Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit ve Volkan Öktem'den oluşan Pow trio ile devam eden gecede, Bobby Rausch feat. Giw'in ardından finali, yerli müziğinin en etkileyici kadın vokallerinden Birsen Tezer yaptı.

Pazar gününe dek devam edecek olan, Bozcaada geneline yayılan 'keşif' etkinlikleri ile de zengin bir programla müzikseverlerin karşısına çıkan, biletleri günler öncesinde tükenen festivalin diğer önemli konukları; blues ve caz müziği Anadolu'nun tarihi ile sentezleyen Erkan Oğur Anatolian Blues Project, Londra çağdaş cazın heyecan verici ismi Yussef Dayes ve Bozcaada Ensemble ile sahne alacak olan Suzan Kardeş olacak.