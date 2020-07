Brad Pitt'in rol alacağı yeni filmi belli oldu

Oscar'lı oyuncu Brad Pitt'in rol alacağı yeni film belli oldu. 56 yaşındaki ünlü aktör, yönetmenliğini David Leitch'in üstlendiği aksiyon-gerilim türündeki Bullet Train filminde başrol oynayacak. Leitch, son olarak Fast & Furious (Hızlı ve Öfkeli) spin-off projesi Hobbs & Shaw'un yönetmenliğini yapmıştı.

Kotaro Isaka'nın çok satan Japon romanı Maria Beetle'dan uyarlanacak filmin senaryosunu Zak Olkewicz kaleme alacak. Ryosuke Saegusa ve Yuma Terada, projenin baş yapımcıları olacak ve Isaka'yla beraber çalışacak.

Quentin Tarantino’nun Once Upon a Time in... Hollywood filminde dublör Cliff Booth'u oynadığı için ilk oyunculuk Oscar'ını kazanan Pitt'in, Bullet Train filminin yanı sıra Emma Stone'la birlikte rol alacağı ve üretimi 2021'e taşınan Paramount ve Damien Chazelle filmi Babylon'da oynamayı kabul ettiği de konuşuluyor.



Pitt, geçen yıl James Gray filmi Ad Astra'da da rol almıştı.