Brad Pitt’in yapımcısı olduğu filmin başrolü belli oldu

Josh Brolin ve Brad Pitt, gizem türündeki yeni dizi Outer Range için bir araya geliyor. İkilinin yapımcılığını üstlendiği dizinin başrolünde de Brolin yer alacak.



Collider’ın haberine göre en son Avengers: Endgame’de Thanos olarak izlediğimiz Josh Brolin ve Quentin Tarantino imzalı Once Upon a Time… in Hollywood filmindeki performansıyla oyuncu olarak ilk Oscar’ını kazanan Brad Pitt, Outer Range’in yapımcılığını üstlenecek.



Kariyerinin ilk dönemlerinde Private Eye, The Young Riders, Winnetka Road gibi dizilerde rol alan, 2003 yılında yayınlanan Mister Sterling dizisinden sonra televizyon dünyasından uzak kalan Josh Brolin, aynı zamanda Outer Range’in başrolünde yer alacak. Brolin, dizide Wyoming’de çiftliğini kurtarmak için mücadele veren Royal Abbott’ı canlandıracak.

