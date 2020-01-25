Brad Pitt'ten Matrix itirafı: Kırmızı hapı seçtim

Kariyerinde 2 Altın Küre ve 1 Oscar (En iyi film) olmak üzere  60'dan fazla ödül kazanan Brad Pitt, yıllar sonra Matrix serisinde rol alması için yapılan teklifi reddettiğini itiraf etti.

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Son olarak Bir Zamanlar... Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) filminde canlandırdığı Cliff Booth karakteriyle En iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ına aday olan Brad Pitt, ABD’de gerçekleştirilen 35. Santa Barbara Uluslararası Film Festivali’nde Matrix filmiyle ilgili bir açıklamada bulundu. 56 yaşındaki oyuncu yıllar önce Matrix’te oynaması için teklif aldığını ancak bunu reddettiğini söyledi. 

NEO OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Pitt, hangi rol olduğu konusunda ayrıntı vermese de daha önce çıkan haberlere işaret edenler bu rolün Keanu Reeves tarafından canlandırılan Neo olduğunu savundu.

FİLME GÖNDERME

Filmde bir gönderme yapan 56 yaşındaki oyuncu, “The Matrix’i geri çevirdim. Kırmızı hapı seçtim” ifadelerini kullandı. Neo'nun seçtiği kırmızı hap, steril Matrix aleminden ayrılıp gerçek dünyayla yüzleşmesini sağlıyordu.

KONUŞMAK BİRKAÇ GÜN SÜRER

Pitt ayrıca, geri çevirdiği muhteşem filmler hakkında yapılacak konuşmanın birkaç gün süreceğini de söyledi.

FARKLI İSİMLER DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ

Matrix’in yapımcılarından olan Lorenzo di Bonaventura, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda Neo rolü için Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio gibi isimlerin de o dönemde gündemlerinde olduğunu söylemişti. Rol ayrıca Will Smith’e de teklif edilmiş, Smith reddettiği için ‘çok da gurur duymadığını’ açıklamıştı.

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