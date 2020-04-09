Brad Pitt'ten yeni anlaşma

Brad Pitt'in yapım şirketi Plan-B, Warner Bros.'la yeni anlaşmaya imza attı.

09.04.2020 - 15:09 | Son Güncelleme : 09.04.2020 - 15:10

<p><br></p><p>Brad Pitt</p>

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Brad Pitt tarafından kurulan Oscar ödüllü yapım şirketi Plan B Entertainment, Warner Bros. Pictures ile ilk bakış anlaşması imzaladı.

Akademi Ödülü sahibi yapımcı, başta en iyi film ödülleri kazanan The Departed, 12 Years a Slave ve Moonlight olmak üzere, Warner Bros.'a projelerinde özel seçenekler sunacak. İlk çıkışını Warner Bros. bünyesinde yapan şirket için bu durum, bir geri dönüş anlamı da taşıyacak.

Warner Bros. Pictures ayrıca anlaşma çerçevesinde Plan B filmlerinin küresel dağılımını da ele alacak.

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