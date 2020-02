Bradley Cooper, Bee Gees biyografisinde Barry Gibb'i canlandıracak

Ünlü oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper, ünlü müzik grubu Bee Gees’in hikayesini anlatan biyografik filmde grubun solisti Barry Gibb'e hayat verecek.



Bohemian Rhapsody'nin yapımcısı Graham King’in yapımcılığını üstleneceği filme, Steven Spielberg'in şirketi Amblin Entertainment da dahil olacak. Filmin senaryosunu The Theory of Everything, Darkest Hour, Bohemian Rhapsody, The Two Popes gibi önemli yapımlarda imzası bulunan Anthony McCarten kaleme alacak.



Bradley Cooper'ın canlandıracağı Barry Gibb, Bee Gees'in hayatta olan tek üyesi. Gibb, efsanevi müzik grubunu kardeşleri Maurice ve Robin ile birlikte kurmuştu. Diğer kardeşi Andy Gibb'in ise solo bir kariyeri bulunuyordu. Grubun 1977 yılında piyasaya sürdüğü Saturday Night Fever albümü, gelmiş geçmiş en çok satan albümler arasında yer alıyor.