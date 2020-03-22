Breaking Bad yıldızı Aaron Paul, Kurt Cobain'i oynamak istiyor

Kült dizilerden biri haline gelen Breaking Bad’in başrol oyuncularından Aaron Paul, oyunculuktaki hedefinin Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'i canlandırmak olduğunu açıkladı.



Şu sıralard Westworld dizisinde rol alan Paul, verdiği bir röportajda fırsat verilirse canlandırmak istediği ünlü müzisyenlerin olup olmadığı sorusuna, tereddüt etmeden “Kurt Cobain” yanıtını verdi.



40 yaşındaki oyuncu, “Los Angeles'a ilk taşındığımda Kurt Cobain'e neler olduğunu biraz düşündüm ve Nirvana'yı sevdiğimi anladım. Smells Like Teen Spirit kendi paramla aldığım ilk albümlerden biriydi ve bu tesadüfü de ekleyince Cobain'i oynamanın ilginç olabileceğini düşündüm” diye konuştu.



BELGESEL VAR AMA BİYPGRAFİ FİLMİ YOK

Bugüne dek Kurt Cobain hakkında biyografi filmi hiç çekilmedi.

Cobain'in eski eşi Courtney Love, Heavier than Heaven adından bir biyografi çekmeye çalışsa da proje yarım kaldı. 2015 yılında çekilen Soaked in Bleach filmi dahil olmak üzere Cobain'in hayatı hakkında birçok belgesel yayınlandı.



1994 yılında 27 yaşındayken hayatını kaybeden Cobain’in kurucusu olduğu Nirvana grubu, sadece ABD sınırları içinde 25 milyon albüm sattı, dünya çapında ise bu rakam 50 milyonu geçti.

BREAKING BAD DİZİSİ EL CAMINO ADIYLA FİLM OLDU