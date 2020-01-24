Brian May'in efsane gitarı saat kadranında

Queen grubunun gitaristi ve rock efsanesi Brian May’in el yapımı Red Special isimli gitarı, yeni bir Seiko 5 Sports saatin kadranına ilham verdi.



Saatin kadranı, "Red Special" ile aynı kırmızı/siyah renk şemasına ve gitarın gövdesindeki ahşabı andıran dokuya sahip. Sınırlı sayıda üretilecek olan saat, arka kapakta Brian’ın imzasıyla ve Red Special'ın özel uçuş çantasının hatlarından esinlenilmiş kutusu ile sunuluyor.



Kutuda ayrıca, Brian’ın kariyeri boyunca pena olarak kullandığı bozuk parayı simgeleyen bir hatıra para da bulunuyor. 40 yıldan fazla süredir Seiko kullanan sanatçı, bu hafta başında yapılan tanıtımda, bu özel ürünü kullanmaktan da mutluluk duyduğunu açıkladı.