Broadway 2020’yi takviminden çıkardı

Broadway Tiyatroları 3 Ocak 2021 tarihine kadar kapılarını kapalı tutma kararı aldı.

02.07.2020 - 13:38

Broadway 2020’yi takviminden çıkardı

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Dünyada 10 milyon 833 bin kişiyi etkileyen corona virüs, Broadway Tiyatroları'nı da vurdu. Broadway basın sözcüsü Charlotte St. Martin, satılan tüm biletlerin iade edileceğini belirterek “Tiyatro sendikaları ile ortaklaşa çalışıyoruz ve yeniden açmanın tüm yönleriyle ilgili protokolleri keşfetmek için uzmanlardan destek alıyoruz” dedi.

EYLÜLDE AÇILMASI PLANLANIYORDU

Tüm New York mekânları 12 Mart 2020’de kapanmıştı. O tarihten bu yana mekanların hâlâ kapalı olduğu eyalette Broadway Tiyatroları'nın daha önce eylül ayında açılmasının planlandığı bildirilmişti.

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