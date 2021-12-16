Bruce Springsteen bütün albümlerini ve kayıtlarını rekor fiyata sattı

Billboard’a konuşan kaynaklar, Bruce Springsteen'in bütün müzik kataloğunu Sony Music ve Sony Music Publishing’e sattığını söyledi. 72 yaşındaki rockçının bu satıştan 500 milyon dolar gelir elde ettiğini açıklandı.

KULLANIM HAKLARI GEÇTİ

Böylelikle Sony, aralarında 15 platin albüm kazanan Born In The USA ve 5 kez platin kazanan The River'ın da aralarında olduğu albümlerin kullanım hakkına sahip oldu.

350 MİLYON DOLARDAN BAŞLADI

Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Springstreen’in menajeri Jon Landau konuyla ilgili bir yorumda bulunmadı. Müzik dergisi Billboard’a konuşan kaynaklar Kasım ayından beri görüşmelerin devam ettiğini ve satışın 350 milyon dolardan başladığını öne sürdü.

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