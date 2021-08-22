Bruce Willis, Deepfake ile bir Rus reklamında başrolde yer aldı

Günümüz teknolojisi bazen gerçekliği sorgulatacak şeylere yol açabiliyor. Bunun en güncel ve bir o kadar da ilginç örneği Rusya'da görüldü. Rusya merkezli operatör ve İnternet servis sağlayıcısı Megafon, yeni reklamında Bruce Willis'e yer verdi, ancak ünlü aktör bu sırada ABD'deydi. Peki bunu nasıl yaptılar? Tabii ki Deepfake adı verilen, yüz üretme teknolojisiyle.



Rus reklam piyasası uzmanlarına göre Willis, bahsi geçen reklamda yüzüne yer verildiği için, tahmini olarak 1 ila 2 milyon dolar bir ödeme aldı. Rakamın tahmini olmasının nedeni konu hakkında herhangi bir resmî açıklama yapılmamış olması.

Webtekno'nun haberine göre, MegaFon şirketinde Marka ve Pazarlama İletişimleri Yöneticisi olarak görev yapan Vasili Bolşakov, bu ilginç reklamın geliştirme aşaması hakkında şunları söyledi:

"Die Hard serisinin yıldızı Bruce Willis'in resmi 'yüz üretme' teknolojisiyle geliştirildi. Bunu gerçekleştirmek için, Deepcake stüdyosu mühendisleri Bruce Willis'e ait 34 bin fotoğraf ve videoyu nöral ağın kullanımına sundu."

"SALGINDA DEEPFAKE KULLANIMI DAHA GÜVENLİ"



Bolşakov, COVID-19 pandemisinin yaşandığı bu dönemde aktörlerin Deepfake versiyonlarına yer vermenin aktörün kendisini deniz aşırı ülkelerden getirtmekten çok daha güvenli olduğunu söyledi. Bolşakov, konu hakkında "pandeminin getirdiği kısıtlamalara esir olmadan yüksek kaliteli içerikler çıkarabileceğimizi fark ettik. Teknolojinin kullanımı içeriği çok daha hızlı ve düşük bir maliyetle üretmeye imkan tanıyor" dedi.

"FİLMLERDEN HATIRLADIĞIMIZ HALİYLE REKLAMDA"

Bu reklamla kimseyi yanlış yönlendirmeye niyetleri olmadığını belirten Bolşakov, Bruce'u Die Hard ve Beşinci Element filmlerinden hatırladığımız haliyle yeni bir rolde görmenin herkes için harika bir fırsat olduğunu söyledi.



Bahsi geçen reklamın 15 bölümden oluşacağı söyleniyor ve reklamların ilkinin yönetmen koltuğunda Rus müzisyen ve film yapımcısı Ilya Naishuller bulunuyor. Naishuller, 18 Mart 2021 yayın tarihli Nobody filmine de yönetmenlik yapmıştı.