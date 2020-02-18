Bruce Willis ve Megan Fox aynı projede buluşuyor

Megan Fox ve Bruce Willis, Midnight In The Switchgrass'a katılıyor. 2004'te geçen film, bir FBI ajanı (Fox) ve bir dizi faili meçhul cinayet vakasını soruşturmak için görevlendirilen Florida eyaleti subayının hikayesini izleyecek. Bruce Willis ise Fox’un FBI ajanı partnerini oynayacak.



15 milyon dolarlık bütçeli gerilim filmi EFO Films tarafından finanse ediliyor. Sorumlu yapımcı Alan Horsnail tarafından yazılan senaryoyu şirkete getiren isim ise yürütücü yapımcılık görevini üstlenecek olan Lydia Hull.



Filmin, bu yılının yaz aylarında gösterime girmesi planlanıyor.