Bryan Adams bu akşam Ataşehir'de (Everything I Do)

Müzik kariyeri boyunca Grammy, MTV başta olmak üzere sayısız ödül sahibi olan ve 100 milyonun üzerinde albüm satışı elde eden, Billboard tarafından dünya müzik tarihinde tüm zamanların en başarılı sanatçılarından kabul edilen Bryan Adams, NTV'nin medya ana sponsorluğunda bu akşam İstanbul'da konser verecek.

Hayranlarına; Cuts Like a Knife, Reckless ve Waking Up the Neighbours gibi önemli albümler, başta Summer of '69, Everything I Do, Run to You, Heaven, Please Forgive Me, Have You Ever Really Loved a Woman?, All for Love, I Finally Found Someone ve When You're Gone gibi birçok efsane parça hediye eden Adams, Ülker Arena’da konser vermek üzere, Aktif Bank desteği, Volume Up organizasyonuyla Türkiye'ye geliyor.

Ülkemizdeki ilk büyük stadyum konserlerinden birini 1992 yılında veren Bryan Adams, 10 bini aşkın müziksever karşısında performans sergilemeye hazırlanıyor.