BTS, Butter şarkısıyla 5 Guinness rekorunu daha kırdı

Independent Türkçe'nin haberine göre; Guinness Dünya Rekorları 25 Mayıs'ta BTS'in Butter şarkısıyla kırdığı 5 rekoru tescillediğini duyurdu.

YouTube,Butter'ın platformda prömiyeri en çok izleyici tarafından takip edilen müzik videosu olduğunu açıklamıştı. Ancak Butter yalnızca müzik videoları arasında değil diğer video içerikleri arasında da prömiyeri en çok kullanıcı tarafından izlenen içerik olmayı başardı.

DYNAMİTE'İN REKORUNU EGALE ETTİ



Butter'ın müzik videosunu YouTube'da eşzamanlı olarak 3,9 milyon kişi izledi ve şarkı grubun geçen yıl Dynamite parçasıyla kırdığı rekoru egale etti.

BİR GÜNDE EN ÇOK İZLENEN MÜZİK VİDEOSU



Büyük ilgi gören parça bir K-pop grubunun hazırladığı ve 24 saat içinde en çok görüntülenen içerik ve YouTube'da bir günde en çok izlenen müzik videosu unvanlarını da elde etti. YouTube'un resmi verilerine göre Butter 24 saatte 108,2 milyon kez izlendi.

24 SAATTE 11 MİLYONU GEÇTİ



Şarkı, Spotify'da da ilk 24 saatte en çok dinlenen parça unvanını aldı. Spotify'ın verilerine göre Butter ilk 24 saatte 11 milyondan fazla kişi tarafından dinlendi. Bu rekor daha önce Justin Bieber ve Ed Sheeran'ın 2019'da piyasaya sürdüğü I Don't Care şarkısına aitti.



Guinness Dünya Rekorları'nın sayfasında bildirdiğine göre BTS, bu son başarısıyla birlikte toplamda 23 Guinness rekorunu elinde tutuyor.

Yeni Gossip Girl'den tanıtım

