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Ülkemizde de geniş hayran kitlesi bulunan BTS grubunun YouTube’a yüklediği yeni şarkısı Idol ilk gününde 45 milyon kez izlendi.



Kore pop müziğinin (K-POP) dünyada hızla yayılmasını sağlayan ve ülkemizde de geniş hayran kitlesi bulunan BTS grubunun YouTube’a yüklediği yeni şarkısı Idol ‘İlk günde en çok izlenen video’ rekorunu kırdı.



Şarkı, ilk gününde 45 milyon kez izlendi. Eski rekor 43.2 milyon izlenmeyle Taylor Swift’in Look What You Made Me Do şarkısına aitti.



BTS'nin yeni şarkısının bir günde 45 milyon kez izlenmesinin ardından Türkiye'deki Fan (hayran) sayfaları kutlama mesajları yayınladı.

