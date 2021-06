BTS ile Ed Sheeran'dan işbirliği

Ed Sheeran, Güney Koreli ünlü pop grubu BTS'in yeni albümü için şarkı yazdığını açıkladı.



Independent Türkçe'nin haberine göre, Galway Girl şarkısının sanatçısı, Most Requested Live'da konuşurken BTS'le bir önceki işbirliğinde birlikte yazdıkları Make It Right single'ından bahsettikten sonra bu açıklamayı yaptı. Sheeran, "Aslında son albümlerinde BTS'le çalıştım ve yeni albümleri için de bir şarkı yazdım" dedi.

BTS'in plak şirketi Big Hit Music, Güney Kore medya kuruluşları için bu haberi doğrularken şunları söyledi:



"Ed Sheeran'ın yeni şarkılarında BTS'e eşlik ettiği doğru."

Her iki müzisyenin hayranları da sosyal medyada habere dair heyecanlarını paylaştı.



Bir kişi Twitter'da şunları yazdı:



"Ed Sheeran BTS için yeni bir şarkı yazdığını çok normal bir şekilde söyledi, bu çok şaşırtıcıydı. O zaten harika bir söz yazarı/besteci. BTS'le son çalışması 'Make It Right' çok üst seviyeydi. Çok iyi biliyorsunuz ki BTS diskografisini dinlemek için de zaman ayırdı. Aman Tanrım sabırsızlanıyorum."



Bir diğer kişi, "En iyi arkadaşımla en sevdiğim grup işbirliği yapacak, hiç bu kadar heyecanlanmamıştım" diye yazdı.

BTS LİSTE BAŞI OLDU

BTS'in en son stüdyo albümü Be, Aralık 2020'de piyasaya çıkınca Birleşik Krallık'taki listelerde 2 numaraya, ABD'deki Billboard 200'de de 1 numaraya ulaşmıştı.