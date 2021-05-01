BTS ile Justin Bieber'dan ortak şarkı hazırlığı

Küresel pop müziğin iki devi Justin Bieber ve BTS'in yeni bir şarkı üstünde çalıştığı iddia edildi.

01.05.2021 - 13:14

BTS ile Justin Bieber'dan ortak şarkı hazırlığı

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Page Six'in gündeme getirdiği iddiaya göre ünlü K-pop grubu BTS ve Kanadalı şarkıcı Justin Bieber yeni bir işbirliğiyle hayranlarının karşısına çıkacak.

Pop yıldızlarına dair bilgiyi sızdıran kaynak "Acele etmiyorlar ve doğru biçimde yayımlanacağından emin olmak istiyorlar" dedi.

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Şarkının, Justin Bieber'ın Justice isimli albümünü müzik listelerinde tutmak için albümün özel sürümünde yer alabileceği de iddialar arasında.

ŞİRKETLERİ BİRLEŞTİ

Muhtemel işbirliğinin BTS ve Justin Bieber'ın çalıştığı şirketlerin birleşmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. BTS'in plak şirketi HYBE ve Justin Bieber'ın çalıştığı menajerlik şirketi SB Projects'in birleştiği 2 Nisan'da duyurulmuştu.

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