BTS, Japon müzik listesinin de bir numarası oldu

Japon müzik listesi Oricon 14 Nisan'da BTS'in Film Out şarkısının haftalık yayın listesinin zirvesine çıktığını duyurdu. Hesaplamalarına göre Film Out, 5-11 Nisan haftasında etkileyici biçimde 11 milyonun üstünde dinlendi. Independert Türkçe'nin haberine göre; Oricon'un yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: Oricon tarihinde ilk kez bir erkek sanatçı iki farklı şarkıyla bir haftada 10 milyonun üstünde dinlendi.

"TEMA MÜZİĞİ OLARAK KULLANILDI"



Film Out parçasından önce grubun geçen ağustosta yayımlanan Dynamite parçası da aynı başarıya ulaşmıştı. Film Out, Signal filminin Japon uyarlamasının tema müziği olarak kullanıldı. Söz konusu şarkı dünyaca ünlü K-pop grubunun BTS, The Best isimli 16 Haziran'da yayımlanacak Japonca albümünde de yer alacak.



Japonya, ABD'nin ardından dünyadaki en büyük ikinci müzik endüstrisine sahip

Billboard'un bildirdiğine göre grup yaptığı basın açıklamasında yeni şarkılarına dair şu ifadeleri kullanmıştı: Yeni şarkı Film Out , Back Number'la birlikte yazdığımız bir parça ve Shimizu'dan şarkının demosunu ilk aldığımızda melodinin güzelliğine kapıldık. Üzerinde çalışırken şarkıya aşık olduk, umarız beğenirsiniz. Etkileyici bir melodiye ve sözlere sahip bir balad ve pek çok kişinin yüreğine dokunma gücüne sahip olduğundan eminiz. Lütfen filmin yanında şarkımızın da tadını çıkarın.



The Hitman's Wife's Bodyguard fragmanı