Batı basınında adının başındaki 'K-Pop grubu' nitelemesinden sıyrılmaya başlayan BTS albüm satışları, yükleme ve akış verileri değerlendirmeye alınan Billboard 200 müzik listesine bu hafta son albümü Map of the Soul: Persona ile ilk sıradan giriş yaptı.



Sputnik'in haberine göre böylelikle BTS, bir yıldan kısa süre içinde bu listede 3. kez birinci olan ilk grup oldu. (2 Haziran 2018 tarihli listede ‘Love Yourself: Tear’, 8 Eylül 2018 tarihli listede ‘Love Yourself: Answer’).

Billboard’dan yapılan açıklamaya göre BTS Beatles’tan beri bunu başarabilen ilk grup olarak kayıtlara geçti.

Beatles’ın 1995-96 aralığında çıkardığı Anthology 1, Anthology 2 ve Anthology 3 albümlerinin üçü de bir yıldan daha kısa süre içinde Billboard 200 müzik listesinde ilk sıraya yerleşmişti.

BILLBOARD MÜZİK ÖDÜLLERİ'NDE 2 ADAYLIK

Billboard geçen yıl Love Yourself: Tear'ın, 'son 12 yılda zirveye oturan, daha çok yabancı bir dilin hakim olduğu parçaların yer aldığı ilk albüm' olduğunu da açıklamıştı.



BTS’in 1 Mayıs’ta düzenlenecek Billboard Müzik Ödülleri’nde 2 kategoride adaylığı bulunuyor.



Grup, son albümleri Map of the Soul: Persona’nın çıkış parçası olan Boy With Luv’da kendilerine eşlik eden ABD’li şarkıcı Halsey ile performans sergileyecek.