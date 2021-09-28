BTS pandemiden sonra ilk konser serisine başlıyor

K-pop’un en ünlü erkek grubu BTS, pandemi sonrası konserlerine yeniden başlıyor. Güney Koreli müzik grubu, bu yılın sonlarında ABD’nin Los Angeles kentinde canlı konserler düzenlemeyi planlıyor. Pandemiden dolayı çevirimiçi etkinliklerde yer alan BTS, uzun zaman sonra ilk kez hayranlarıyla yüz yüze buluşacak.



Grubun müzik şirketi Big Hit Music’ten yapılan açıklamada, "Covid-19 salgınının ortasında yüz yüze konser vermek kolay değil, ancak bu fırsatı elde ettik ve Amerika Birleşik Devletleri'nde konser vereceğiz" denildi.



BTS, ARMY adı verilen hayran grubu karşısına en son 2019'da Güney Kore’nin Seul kentinde verdiği konserle çıkmıştı. Grup, pandemiden dolayı 2020'deki en büyük dünya turnesini iptal ederek sanal konserler düzenlemeye başlamıştı. Zor koşullara rağmen grup, sanal canlı yayın konserlerine devam etti. BTS, hayranlarıyla kendi platformunda etkinlikler düzenleyip salgında da on milyonlarca dolar kazanmayı başardı. BTS'in müzik şirketi Hybe Co.'nun hisseleri salı günü yüzde 5,9'a kadar yükseldi.

Grubun ‘The permission to Dance on Stage’ adlı Los Angeles konser serisi, 27, 28 Kasım ve 1, 2 Aralık tarihlerinde SoFi Stadı'nda yapılacak.



BM'DE DÜNYA LİDERLERİNE HİTAP ETTİLER

Yedi kişiden oluşan grup, BM’nin 2030 yılı için iklim değişikliği eylem planına dikkat çekmek için geçen hafta New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bir konuşma yapmıştı.