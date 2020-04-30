BTS'in dünya turnesinde bir değişiklik daha

K-pop grubu Güney Kore ve ABD’deki konserleri halihazırda süresiz olarak ertelemişti, 28 Nisan’daysa Avrupa ve Japonya’da gerçekleşecek gösterilerin planlandığı gibi ilerlemeyeceğini duyurdu.



Japonya’daki konserlerin haziran, temmuz, ağustos ve eylülde; Londra, Rotterdam, Barcelona ve Berlin’deki Avrupa konserlerininse temmuzda gerçekleşmesi planlanıyordu.



Japonya ve Avrupa’daki gösterilerin biletlerinin önümüzdeki günlerde satışa çıkması planlanıyordu. Ancak bilet satışının gerçekleşmeyeceği açıklandı.



Açıklamada, “İlk önceliğimiz hala sanatçılarımız, dinleyenlerimiz ve dünyanın dört bir yanındaki insanların güvenliği” ifadeleri yer aldı.



Bu ay BTS’in internet üzerinden yayımladığı sanal konser dizisini 50 milyondan fazla hayran ziyaret etmişti.

