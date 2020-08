BTS'in yeni filmi Break The Silence geliyor

Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS'in yeni belgesel filmi Break The Silence: The Movie'nin çok yakında sinemalarda izleyici karşısında olduğu duyuruldu. Love Yourself: Speak Yourself dünya turunun bitmesinin ardından, turdan geriye kalanlar film oldu. Break The Silence: The Movie'den resmi fragman paylaşıldı.



Beyazperde'nin haberine göre, Break The Silence: The Movie, Koreli grup BTS’nin dünya turnesinde yaşananları gözler önüne seriyor. Wembley Stadyumu’nda konser veren ilk Koreli grup olan BTS, 'Love Yourself: Speak Yourself' turnesini büyük bir başarıyla bitirdi. Turne kapsamında Los Angeles, Chicago, New York, São Paulo, Londra, Paris gibi birçok şehri ziyaret eden BTS grubunun sahnede olmayan yüzüne tanık olduğumuz filmde, grup üyelerinin kişisel yaşamlarına odaklanılıyor.



BTS'in dünya turunun şehirleri Los Angeles, Chicago, New York, São Paulo, Londra, Paris, Osaka, Shizuoka, Riyad ve Seul oldu. Billboard Boxscore listesine en üstten giren stadyum konserinin belgesel filmi Break The Silence: The Movie'de grubun tüm üyeleri, daha önce anlatmadıkları hikayelerini anlatacaklar.