Budist ruhani lider Dalai Lama albüm çıkarıyor

Tibetli ruhani lider Dalai Lama, 6 Temmuz'da 85'inci yaşını bir mzik albümüyle kutlayacak. Budist ikonu Dalai Lama'nın Inner World (İç Dünya) adını verdiği albümde mantralar Bu,dist ritüeller ve dualar yer alıyor.

Toplam 11 ayrı eserin yer aldığı albüm, 5 yılda tamamlandı.

Dalai Lama, albümü hakkında yaptığı açıklamada, müziğin daha fazla insana ulaşma potansiyeli olduğunu söyleyerek, "Hayatımın amacı elimden geldiğince hizmet etmektir. Müzik, benim insanlara yapamayacağım şekilde yardımcı olabilir" dedi.



Albümdeki şarkı listesi şöyle:

1. One Of My Favorite Prayers



2. The Buddha



3. Compassion



4. Courage



5. Ama La ft. Anoushka Shankar



6. Healing



7. Wisdom



8. Purification



9. Protection



10. Children



11. Humanity

DALAI LAMA KİMDİR?

Dalai Lama, Budistlerin reankarnasyonla dünyaya geldiğine inandıkları dini liderleri. Kısaca Tenzin Gyatso ismiyle anılan liderin gerçek adı Lhamo Dhondup'tur. 14'üncü Dalai Lama reankarnasyonu olduğuna inanılıyor. 1950'den beri görevde olan Tibet'in ruhani lideri, 14. Dalai Lama olmasından ziyade Budizmi ve Tibet halkının haklarını savunması ile küresel figür haline geldi.

Çin ordusu, Mart 1959’da Tibet’e girince Tenzin Gyatso, Hindistan’a sürgüne gitti ve halen sürgünde yaşıyor.

Etkisi kendi toplumunun dışına çıkmayı başaran Dalai Lama, bugün dünyanın önde gelen dini figürlerinden biri. Tibet’in özerlik kazanma mücadelesinde şiddete karşı gösterdiği kararlı tutum, Dalay Lama’nın 1989’da Nobel Barış Ödülü kazanmasını sağladı.

Dünya genelinde defalrca siyasi ve dini liderlerle bir araya gelen Dalai Lama, birkaç kere Papa John Paul’u da ziyaret etti.



Dalai Lama, Tibet’in Çin içinde kendi kendini yöneten bir ülke statüsünü koruması için “orta yolun” bulunması çabası gösterdi.