Latin müziğininin yarım asırlık efsane grubu Buena Vista Social Club’ın Divası, hayatı bir filmden farksız olan, sanat hayatına sayısız Grammy ve daha nice ödülü sığdıran, Latin müziğin önemli sesi Omara Portuondo Türkiye'ye geliyor. Bugüne kadar onlarca kez çıktığı dünya turneleri ile rekora koşan "Latin Diva" konserine yer bulunamayan sınırlı isimlerden biri olmakla meşhur.



Neredeyse bir asırlık ömrünü sahnelerde geçiren Omara Portuondo , 85'inci yaşını da yine dünya çapında gerçekleştirdiği “85” turnesi ile sahnelerde kutladı.



3 Ağustos Cumartesi günü Lifepark’ta sahne alacak Omara Portuondo'nun konserinde aynı zamanda ülkemizin de en başarılı Latin müzik starları da sahne alacak.