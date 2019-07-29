Grammy ve daha nice ödülün sahibi olan Latin müziğinin efsane ismi Omara Portuondo, NTV medya sponsorluğunda müzikseverlere unutulmaz bir yaz gecesi yaşatmak için 3 Ağustos’ta İstanbul’da olacak.



İstanbul’un en keyifli, oksijeni en bol etkinlik alanı Lifepark’ta gerçekleşecek konser öncesinde perküsyon sanatçısı Emre Günay, canlı müzik performansı ile Latin müziğinin en güzel parçlarına eşlik edecek.



Radyo Voyage’ın hazırladığı özel müzik seçkileri ile başlayacak olan gece, Latin müziğinin divası Omara Portuondo’nun muhteşem sesi ve eğlenceli sahnesi ile devam edecek.



Buena Vista Social Club’ın divası Omara Portuondo'nun konser biletleri biletix.com'da.

EMRE GÜNAY KİMDİR?



Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda eğitimine başlayan Emre Günay, lisans (2001) ve master (2004) programlarını başarıyla tamamlayarak mezun oldu. 1998 yılında vurmalı çalgılar sanatçılığı görevine başladı. 2003 yılında Hollanda ve Almanya’da konserler verdi. Nick Woud (Royal Concertgebouw), Percussionist: Wim Vos (Dan Hague Residentie Orchestra), Maestro:Reinbert De Leeuw ve Kompozitör Wolfang Rihm gibi değerli isimlerle özel çalışmalar yaptı, modern müzikler üzerine performanslar sergiledi.



Emre Günay, 2006 yılında, Dünya Genç Müzisyenler Orkestrası’nın (The World Orchestra Jeunesses Musicales), açmış olduğu sınavı kazanarak, İspanya’da ve Güney Kıbrıs’ta konserler vererek Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Tchaikovsky’nin 5 No’lu Senfonisine Bayerischer Rundfunk ile CD kaydını gerçekleştirdi. Kayıtta Timpani çaldı. Pek çok master classlara katılan Emre Günay, Dave Samuels, Stefon Haris gibi Marimba ve Vibrafon virtüözleriyle de çalışma fırsatı buldu.



Emre Günay halen İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası grup şefi ve solotimpanisti olarak görevini sürdürdü. Ayrıca Cemal Reşit Bey İstanbul Senfoni Orkestrası grup şefliğini yaptı. Bilkent Senfoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan Filarmoni Orkestrası, İstanbul, Milli Reasürans Oda Orkestrası, Sinema Senfoni Orkestrası, Filarmonia İstanbul Orkestrası olmak üzere yerli sanatçı (Z.Livaneli) ve yabancı özel topluluklarla çalışmalarını sürdürüyor.

