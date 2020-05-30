Bükreş Bienali’nin küratörü robot Jarvis

Dünyada 6 milyondan fazla kişiyi etkileyen corona virüs nedeniyle ertelenen ve 19 Mayıs - 17 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek Bükreş Bienali'nin küratörü Viyana merkezli stüdyo Spinnwerk’in geliştirdiği Jarvis isimli bir yapay zeka olacak.

"UYGUN ESERLERİ SEÇEBİLECEK"

Spinwerk’in kurucusu Razyan Ion, “Üniversitelerin, galerilerin veya sanat merkezlerinin veritabanlarından; seçilen temaya uygun eserleri seçebilecek” dedi.

IRON MAN ETKİSİ



Bu nedenle de Marvel’ın süper kahramanlarından Iron Man’in Al yardımcılarından adını alan Jarvis’in seçimleri, sanat dünyasının radarında olan sanatçılarla sınırlı kalacak. Bienal, sanal gerçeklikle yapılacak ve VR gözlüğü olan herkes bu bienale evinden ve kişisel bilgisayarından erişebilecek. Ayrıca Bükreş ve Viyana’da VR kabinleri kurulacak.

