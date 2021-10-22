Bülent Ecevit'in mahkumiyetini çekmek istediği cezaevi, demokrasi müzesine dönüştürüldü

Yapım tarihi 1885 olan cezaevi, 1980 askeri darbesinden sonra Bülent Ecevit’in aldığı mahkumiyet cezasını çekmek için Datça cezaevinde kalmak üzere başvurmasıyla ülke gündeminde yer aldı. 2002 yılında cezaevi kapatıldıktan sonra, ilgisizlikten kısa zaman öncesine dek yıkık ve mezbelelik halde kaldı. Datça Belediyesi tarafından kamulaştırılan, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde bulunan eski cezaevinin yeniden restitüsyonu çalışmalarına 2020 yılı Şubat ayında başlandı. Dört parçadan oluşan alanın 1. etabı olan 655 metrekareyi kapsayan ‘Demokrasi Evi ve Sınırsızlık Meydanı’ düzenlenen tören ile hizmete açıldı.



'FİKİR SAĞLIĞI' HEYKELİ AÇILDI

Törende ilk olarak Ahmet Taner Kışlalı adına yapılmış ‘fikir sağlığı’ adlı heykeli açıldı. Ahmet Taner Kışlalı ismini çok önemsediklerini ifade eden Datça Belediye Başkanı A. Gürsel Uçar, "Ahmet Taner Kışla'nın ölümünün hemen ardından ismini Datça'da yaşatmak amacıyla bu caddeye Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ismini verdik. O güzelliği biraz daha zenginleştirme adına değerli heykeltıraş arkadaşımızın yapmış olduğu ve adına 'fikir sağlığı' heykelini de hep birlikte açarak Datça'ya bu güzelliği kazandırmanın heyecanını yaşıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.



BARIŞ GÜVERCİNLERİ UÇURULDU

Başkan Uçar'ın ardından Heykeltıraş Elbruz Denge de fikir anıtının yapımını ve anlatılmak istenen düşünceyi vatandaşlarla paylaştı.



Demokrasi Evi açılışında, uzun yıllardır Datça’da yaşayan ressam İbrahim Çiftçioğlu, dört binden fazla kitap ve basılı materyali Datça Belediyesi’ne bağışladığı kitaplardan oluşan Kavakdibi Demokrasi İbrahim Çiftçioğlu kütüphanesi ile barış güvercini heykelinin de açılışları gerçekleştirildi. Barış dileğiyle güvercinler uçurulduğu açılışta, heykeltıraş Halil İbrahim Sever ve cezaevinin kapandığı yıl olan 2002 yılına kadar gardiyanlık görevini yürüten Cafer Gölçek de törende duygularını dile getirdi.

Emeği geçenlere plaketlerin sunulmasının ve sınırsızlık meydanına hatıra çınar ağacının dikilmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Quartet Orkestrasının klasik müzik dinletisi ve verilen kokteyl ile tören sona erdi.

Törene Datça Belediye Başkanı A. Gürsel Uçar, Ahmet Taner Kışlalı'nın kızı Dolunay Kışlalı, emekli vali Yener Ünlüer, Datça Belediyesi meclis üyeleri, belediye müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.