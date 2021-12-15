Bullet Train'in vizyon tarihi ertelendi

Sony Pictures, Brad Pitt ve Sandra Bullock'un başrollerinde yer aldığı Bullet Train filminin vizyon tarihini 8 Nisan 2022'den 15 Temmuz 2022'ye erteledi. Yönetmen koltuğunda David Leitch'in oturduğu aksiyon ve gerilim filminin oyuncu kadrosunda ayrıca Joey King, Andrew Koji, Brian Tyree Henry, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Hiroyuki Sanada gibi isimler yer alıyor. Çekimleri tamamlanan film şu anda post prodüksiyon aşamasında.



Brad Pitt, Bullet Train setinde (Fotoğraflar Backgrid USA)

BULLET TRAIN HAKKINDA



Tokyo’daki bir hızlı trende, farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup suikastçıya odaklanan filmin senaryosunu Zak Olkewicz kaleme aldı. Senaryo, Japon yazar Kotaro Isaka tarafından yazılan Maria Beetle romanından uyarlandı.

BİRLİKTE İLK FİLMLERİ



Filmde, kitaba adını veren ana karakter Maria Beetle karakterini canlandıracak olan Sandra Bullock, aslında bu rolü oynaması planlanan Lady Gaga'nın House of Gucci filmi için projeden ayrılmasının ardından kadroya dahil oldu. Bullet Train, Sandra Bullock ve Brad Pitt'in birlikte rol alacağı ilk film olacak.

DUBLÖR KULLANMADI



Ladybug (Uğur Böceği) adındaki bir suikastçiyi canlandıracak olan Brad Pitt'in filmdeki aksiyon sahnelerinin neredeyse hepsinde dublörsüz olarak yer aldığı biliniyor.

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