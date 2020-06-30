Bulunan en eski Maori fotoğrafı Oscar'lı yönetmen Taika Waititi'ye ilham verdi

Yeni Zelanda yerlileri olan Maori halkından bir kişinin hayatta kalan en eski fotoğrafı Avustralya ulusal kütüphanesinde keşfedildi. Geleneksel korowai denilen peleriniyle görülen Hemi Pomare adlı erkeğin fotoğrafının 1846’da çekildiği öğrenildi.



Hemi Pomara, ailesi rakip bir Maori kabilesi tarafından katledildikten sonra Chatham Adası’ndaki evinden kaçırılmıştı. Pomara, Londra'ya gönderilmeden önce Avustralya'da okula verilmişti.



Daha önce, Pomara'nın ilk görsel kaydı soluk bir sulu boyadı, ancak şimdi Canberra'daki Avustralya Ulusal Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 1846'da Londra'da poz veren genç Maori erkeğinin bir fotoğrafını buldu.

OSCAR'LI YÖNETMEN'DEN POMARA'NIN HİKAYESİ



Pomara’nın hayatta kalma hikayesi Maori yazarları ve Oscar’lı yönetmen Taika Waititi’nin de aralarında olduğu film yapımcılarına ilham verdi. Waititi Pomara’nın hikayesini beyazperdeye taşımaya hazırlanıyor.



Araştırmacılar, fotoğrafın, fotoğraf tarihinin en önemli figürlerinden olan Antonie Claudet tarafından çekildiğini düşünüyor. Keşiften önce, fotoğrafın niteliği belirlenmemiş ve sadece Avustralya Milli Kütüphanesi'nde kataloglanmıştı.



HAYATTA KALAN EN ESKİ MAORİ FOTOĞRAFI

Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden Prof. Martyn Jolly, “Tüm kanıtlar, görselin sadece Hemi'nin hayatta kalan en eski fotoğrafı değil, aynı zamanda muhtemelen herhangi bir Maori kişisinin hayatta kalan en eski fotoğrafı olduğunu gösteriyor” dedi.



Daha önce Caroline ve Sarah Barrett’in 1853’te çekilen fotoğrafı, en eski Maori fotoğrafı olarak kabul ediliyordu.



Araştırmacılara göre, Pomara’nın fotoğrafı 1960’lı yıllarda Avustralyalı fotoğraf tarihçisi Eric Keast Burke tarafından alınıp arşivlendi.





"HİKAYEYİ YERLİLER TAMAMLAYABİLİR"

Araştırmacılar, Pomara'nın 1847'nin başlarında Yeni Zelanda'ya döndüğünü ve daha sonra evli bir adam ve baba olarak Londra'ya geri gittiğini söyledi.



Araştırmacılar ayrıca, “Hemi’nin hikayesinin çoğu hala resmi sömürge kayıtlarında yer almıyor. Taika Waititi’nin film projesinin önerdiği gibi, bir sonraki yorumlama aşaması, yerlilerin sözleriyle yönlendirilmelidir” dedi.