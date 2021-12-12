Bulutsuzluk Özlemi'nden ‘Sözlerimi Geri Alamam’ konseri

Bulutsuzluk Özlemi, Symphonista Oda Orkestrası eşliğinde ‘Sözlerimi Geri Alamam’ adında konser verdi. Konser 16 Aralık'taİş Sanat’ın Youtube kanalında da yayınlanacak.

Haberler 12.12.2021 - 16:56

Bulutsuzluk Özlemi'nden ‘Sözlerimi Geri Alamam’ konseri

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Türkiye'de rock müziğin önde gelen grupları arasında yer alan Bulutsuzluk Özlemi, Symphonista Oda Orkestrası eşliğinde yıllardır bir ağızdan söylenen şarkılarını yeni düzenlemeleriyle ‘Sözlerimi Geri Alamam’ adını verdiği konserde seyircisiyle buluşturdu.

Konserde, Yaşamaya Mecbursun, Zamska, Sözlerimi Geri Alamam gibi unutulmaz şarkıların yanı sıra grubun kasım ayında çıkarttığı Bedrettin isimli albümünden de şarkılar seslendirildi. 

YOUTUBE'DA YAYINLANACAK

Tamamı seyircili kaydedilen konser 16 Aralık Perşembe saat 20.30’da İş Sanat’ın Youtube kanalında da yayınlanacak. Konser, ilk gösterim tarihinden itibaren ücretsiz izlenebilir.

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