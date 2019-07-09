İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Geniş Aile 2 geliyor

Yapımcılığını Greenart Grup’tan Vahdet Erdoğan’ın yaptığı, Barış Başar’ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı oturuyor. Çekimleri Boyabat’ta devam eden filmin oyuncu kadrosunda Nur Sürer, Hakan Bulut, Zeyno Eracar, Yeşim Dalgıçer, Erdem Baş, Kıvanç Baran Arslan, Barış Başar, Ünal Yeter eşlik ediyor.



Geçtiğimiz sezon Söz ve Leke dizilerinde rol alan Burak Sevinç, “Algı benim yıllardır arkadaşım ama ilk defa birlikte çalışma fırsatı yakaladık. Kendisini ayrı, oyunculuğunu ayrı severim. Şuana kadar birlikte çektiğimiz sahnelerimiz çok keyifliydi, daha güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Boyabat çok güzelmiş ben ilk defa geldim. Sağ olsun yerel halkı, esnafı da bize çok yardımcı oluyor. bu kadar rahat olabileceğimizi tahmin etmiyordum. Buraya gelirken küçük bir yerde çekim yapmakla ilgili acabalarımız vardı ama çekimler iyi gidiyor. Güzel başladık, güzel devam ediyor, nazar değmesin” dedi.



Yaz sezonunu film çekimleriyle yoğun geçireceğini söyleyen Algı Eke filmle ilgili şunları söyledi: ”30 yaşında, evde kalmış, deli, etrafına uyum sağlayamayan ve en sonunda aşık olan birini canlandırıyorum. Burak benim eski arkadaşım ilk defa birlikte oynuyoruz, alışma süreci geçirmeden çekimlere başladık. Ağustos’ta başka bir filme başlayacağım, yeni sezonda da dizi projem var. Arada Datça’da bir tatil yapmayı düşünüyorum.”