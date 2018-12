İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR 7 yaşındaki İrfan, caz efsanesi Chick Corea ile piyano çaldı

Ablasına alınan piyanoyla müziğe merak saran, ardından babasıyla çalışmaya başlayan ve ilk kez 10 yaşında izleyici karşısına çıkan Burçin Büke, şimdiye kadar 60 ülkede izleyiciyle buluştu.



İlk sahnesinden sonra piyano eğitimlerine devam eden Büke, 11 yaşında girdiği "harika çocuk" sınavını kazandı.



Ankara Hacettepe Konservatuvarı'nı tamamladıktan ve çeşitli ülkelerde sürdürdüğü eğitimlerden sonra farklı piyanistlerle de çalışma fırsatı bulan Büke, uluslararası bir piyano yarışmasında birincilik elde etti.



Piyanist Büke, Kuzey Almanya Radyo Oda Orkestrası, Langenhagen Festival Orkestrası, Lanciano Festival Orkestrası, Hannover BigBand Orkestrası gibi önemli orkestralarla da konserler verdi.



"Bisanthe Gülsin Onay Piyano Günleri" kapsamında Tekirdağ'a gelen piyanist Burçin Büke, yaptığı açıklamada, ablasının alınan piyanoya ilgi göstermemesi üzerine, kendisinin bu enstrümana merak sardığını söyledi.

Büke, piyanoya olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını anlatarak, "Evde ablama bir piyano alınmıştı. Fakat ablam piyanoya karşı hiçbir tepki göstermedi. Ben her sabah bir tuşa basıp piyanoyu kapatıyordum. Babam da piyanistti zaten, onun çok büyük katkısıyla bugünlere geldim. İlk konserimi 10 yaşında verdim. İlk defa o zaman çıktım izleyici önüne." dedi.



"2 GÜNDE BİR KONSER VERMEYE BAŞLADIM"



Bugüne kadar 60'a yakın ülkede sahne aldığını belirten Büke, "Daha sonra aldığım 3 aylık bir eğitimin ardından 'harika çocuk' eğitimini bitirdim. Konservatuvar 11 sene ama ben 5 yılda bitirdim ve ondan sonra Avrupa macerası başladı. Orada eğitimler ve yarışmalar devam etti. Uluslararası Lanciano Piyano Yarışmasında birincilik elde ettim. Bunun dışında oda müziği yarışmalarında birinciliklerim ve birçok yarışmada ikinci ve üçüncülüklerim var. Birçok önemli sanatçıyla da sahne alma fırsatım oldu." ifadelerini kullandı.



Büke, yılda yaklaşık 150 konser verdiğini aktararak, "Avustralya hariç dünyanın her yerinde piyano çaldım. Güney ve Kuzey Afrika, Uzak Doğu, Rusya, Avrupa'nın her yerinde sahne aldım. Almanya'da oturduğum zaman ortalama 150 konser veriyordum. Türkiye'ye döndüğümde bu sayı çok azdı. Daha sonra yaptığım projeler kapsamında 2 günde bir konser vermeye başladım. Türkiye'de de 150 konseri buluyor." diye konuştu.



"PİYANİSTLERİMİZ ÇOK İYİ"

Türkiye'nin çok iyi piyanistler yetiştiren bir ülke olduğunu dile getiren Büke, şunları kaydetti: "Piyanistlerimiz çok iyi. Fazıl Say, Hüseyin Servet ve benim kahramanım İdil Biret, her zaman Türk piyanistlerinin ismini dünyaya duyuruyor. Vatandaşlarımızın bu tür konserlere daha çok önem vermesi gerekiyor. Konserlerin fiyatları sinema biletlerinden daha ucuz."