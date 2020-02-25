Burcu Kara tiyatroya dönüyor: Karanlıkta Komedi

Son olarak Şuursuz Aşk filminde rol alan Burcu Kara, komedi türünde sahnelenecek 'Karanlıkta Komedi' oyununda Carol isimli karaktere hayat verecek. Bugüne kadar komedi türünde oyunlarla tiyatro sahnesinde yer alan güzel Kara, ilk kez bir dönem oyunuyla tiyatro severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



1960'lı yıllarda geçen hikayesiyle ve kostümleriyle izleyiciyi hem geçmişe taşıyacak, hem de gülme krizine sokacak oyunda Burcu Kara'ya, Gökçe Özyol, Ahu Yağtu, Attila Olgaç, Akasya Asıltürkmen, Bülent Alkış ve Barış Kıralioğlu gibi isimler eşlik ediyor.



Provaları 1,5 ay süren oyun 27 Şubat'ta seyirciyle buluşacak.