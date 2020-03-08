Bursa 18. Kitap Fuarı başladı

Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan Bursa Kitap Fuarı’na bu yıl 365 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor. Dokuz gün boyunca düzenlenecek panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 90 kültür etkinliği ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak.



Fuarın konukları arasında Gülten Dayıoğlu, Altan Öymen, Ahmet Ümit, Canan Tan, Şükrü Erbaş, Enver Aysever, Haydar Ergülen, Bedia Akartürk, Hasan Ali Toptaş, Judith Malika Liberman, Behiç Ak, Bahadır Yenişehirlioğlu, Kate Clow, Irmak Zileli, Yavuz Dizdar, Cihan Demirci, Kemal Hamamcıoğlu, Mine Soysal, Mete Yarar, Erol Mütercimler, Gri Koç, İsmail Saymaz, Hakan Akdoğan, Saygı Öztürk, Gaye Boralıoğlu, Yiğit Bener, Ahmet Şimşirgil, Kaan Murat Yanık, Mine Söğüt, Hikmet Anıl Öztekin, Altay Öktem gibi isimler bulunuyor.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü de fuarda düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. “Edebiyatımızda Kadın Yazarlar” başlığı altında Türk edebiyatındaki önemli kadın yazarların hayatı ve eserleri üzerine söyleşiler gerçekleşecek. Bu söyleşilerde kitapseverler, Halide Edip Adıvar, Sevgi Soysal, Leyla Erbil, Suat Derviş, Fatma Aliye, Nezihe Meriç, Sennur Sezer ve daha pek çok kadın yazarı yakından tanıma fırsatı yakalayacak.

