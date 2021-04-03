Bursa Büyükşehir Belediyesi sokak müzisyeni istihdam edecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokak müzisyenlerinin daha sağlıklı şartlarda çalışabilmeleri amacıyla hayata geçirdiği “Bursa’nın Her Sokağı Ayrı Bir Şarkı” projesi ile kentte yeni bir istihdam hamlesi daha başlattı.



Zor şartlar altında mesleklerini yapmak için olağanüstü çaba serf eden sokak müzisyenlerini markajına aldı. Proje kapsamında, kentin farklı cadde ve sokaklarında sağlıksız ortamlarda sanatlarını icra etmeye çalışan sokak müzisyenleri için uygun koşullar yaratarak, istihdama destek sağlayacak.



Aynı zamanda gürültü kirliliğinin de önüne geçerek, sokak müzisyenlerinin kentin sunduğu vizyona adapte olmalarını ve Bursalılar ile kaynaşmalarını sağlayacak.



Bir taraftan sokak müzisyenlerini desteklerken, diğer taraftan gürültü kirliliğinin önüne geçerek Bursalıları kaliteli müzikle buluşturacak proje ile sokak müzisyenleri için nitelikli çalışma ortamı sağlanacak. Bu kapsamda sokak müzisyenleri kayıt altına alınarak, Orkestra ve Zabıta Şube Müdürlüğü işbirliğinde sokak müzisyenlerine müzik yapma izni verilecek. Bu belgeleri alan sokak müzisyenleri, belirlenen noktalarda sanatlarını rahatlıkla icra edebilecek. Bursa’nın her sokağında müziğin farklı bir melodisi yükselecek.



100’ÜN ÜZERİNDE SOKAK SANATÇISI SEÇMELERE KATILDI



Proje kapsamında, müzik yapma izin belgesi almak için Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne başvuran 100’ün üzerinde sokak sanatçısının seçmeleri, Orkestra Şube Müdürlüğü’nde yapıldı. Türk Halk Müziği Bölüm Başkanı Nilüfer Göl, Türk Sanat Müziği Bölüm Başkanı İlker Cansevdi ve Proje Sorumlusu Osman Ali Mirza’dan oluşan jüri heyeti, sokak müzisyenlerini dinledi. Seçmeler sırasında, geçimlerini sokak müzisyenliği ile sağlayan sanatçılar, daha rahat ve güvenli ortamlarda sanatlarını icra edebilmek için tüm hünerlerini sergiledi.

ÇOK SAYIDA KRİTER DİKKATE ALINIYOR



Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik, ilk değerlendirmeye 34, ikinciye 28 sokak sanatçısının katıldığını hatırlatarak üçüncü grupla birlikte sayının 100’ü bulmasını beklediklerini söyledi. Seçmelerin konusunda uzman bölüm başkanları ve sanatçılar tarafından yapıldığını dile getiren Çevik, enstrüman hakimiyetinden, eserin icrasına kadar pek çok kriterin değerlendirmeye alındığını kaydetti.



GÖRME ENGELLİ ÇİFT BÜYÜLEDİ



Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sokak müzisyenleri seçme mülakatlarına katılan görme engelli çift, performanslarıyla büyüledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından 3 grup halinde yapılan seçme ve değerlendirmeye katılan görme engelli, 10 yıllık evli Mutlu – Umut Turan çiftçi, sokakta müzik yapma izin belgesi alabilmek için sergiledikleri üstün performansla jüriyi etkilemeyi başardı. Müzik dışında başka bir gelir kaynakları olmadığını belirten Umut Turan, nota bilgisi olmadan kulak aşinalığıyla hislerini orga döktü. Eşi Mutlu Turan ise söylediği şarkı ile jüriyi etkilemeyi başardı. Turan çiftçinin performansını çok beğenen jüri, görme engelli çiftten ikinci bir şarkı daha çalıp, söylemelerini talep etti.



BELEDİYEYE TEŞEKKÜR



Bursa’nın yanı sıra çevre illere de gidip sokaklarda müzik yaptıklarını belirten bir çocuk annesi Mutlu Turan, seçmelerde çok heyecanlandığını ancak şarkılarını başarıyla söylediğini belirtti. Bu uygulama sayesinde artık rahatlıkla sokaklarda müzik yapabileceklerini dile getiren Turan çiftçi, proje nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.



SOKAKLARDA KLASİK TÜRK MÜZİĞİ EZGİLERİ



Seçme ve değerlendirmeye keman çalarak katılan Zeynep Gül Duman da bir taraftan müzik eğitimine devam ederken, diğer taraftan da sokak müzisyenliği ile geçimini sağladığını söyledi. Yaklaşık 14 yıldır keman çalan, sokaklarda özellikle klasik Türk müziği eserleri çalmak istediğini belirten Duman, projenin sokak müzisyenleri için büyük bir avantaj olduğunu söyledi.