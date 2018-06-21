İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Londra’da MFÖ rüzgarı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen ve ‘Türkiye’nin en uzun soluklu kültürel etkinliği’ olma özelliği taşıyan ‘Uluslararası Bursa Festivali’, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ile usta sanatçılar Mazhar Fuat Özkan’ı aynı sahnede buluşturdu. Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Konseri takip edenler arasında Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök de yer aldı. Usta sanatçıların eşsiz yorumu ve BBDSO’nun performansı, izleyiciler tarafından alkışlarla ödüllendirildi. Dağhan Doğu ve Turhan Yükseler’in şefliğinde gerçekleştirilen konserde, MFÖ parçalarının senfonik aranjesi sanatseverlerin beğenisini kazandı.



"1962 YILINDAN BU YANA"



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ‘Uluslararası Bursa Festivali’nin 1962 yılından bu yana gerçekleştirilen bir gelenek olduğunu söyledi. Kentin önemli bir değeri olan festivalin Bursa’nın tanıtımına katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Aktaş, “Bursa’mız tüm özelliklerinin yanında bir kültür sanat şehridir. Bursa’nın en güzel geleneklerinden biri olan ‘57'nci Uluslararası Bursa Festivali, muhteşem bir konserle başlıyor. 20 Temmuz’a kadar da alanında usta sanatçılar Bursa’ya geliyor” diye konuştu.



FESTİVALİ PROGRAMI



21 Haziran–‘Uzun İnce Bir Yol’–Bir Aşık Veysel Felsefesi



22 Haziran–Sümer Ezgü–Suzan Kardeş–Gülay



26 Haziran–Elektro Deluxe



27 Haziran–Sertap Erener



28 Haziran–Ankara Devlet Opera ve Balesi–‘Güldestan’



29 Haziran–Despina Vandi



30 Haziran–Ümit Besen–Pamela



2 Temmuz–Emel Sayın–Emre Altuğ



4 Temmuz–A Passage to Bollywood



17 Temmuz–Ayo



20 Temmuz–Teoman



7–12 Temmuz–32. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması



21–28 Haziran–Bursa–Bellek ‘Bir Şehir Kaç Hikaye Anlatır?’ Karma Resim Heykel Sergisi -Merinos AKKM Osmangazi Salonu



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