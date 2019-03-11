Bu yıl 365 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan Bursa Kitap Fuarı, söyleşi, panel ve çocuk etkinliklerinden oluşan 90 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak.



Aralarında Gülten Dayıoğlu, Yılmaz Özdil, İlber Ortaylı, Altan Öymen, Ayşe Kulin, Enver Aysever, Zeynep Oral, Ahmet Ümit, Banu Avar, İsmail Saymaz, Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Mine Söğüt, Feyza Hepçilingirler, Onur Öymen, Saygı Öztürk, Sevgi Özel, Canan Tan, Erhan Çelik, Aytül Akal, Bahadır Yenişehirlioğlu, Büşra Sanay, Işık Öğütçü, Kahraman Tazeoğlu, Oktay Vural, Ebru Cündübeyoğlu, Erol Mütercimler, Yavuz Dizdar, Ümit Aktaş, Ahmet Şimşirgil, Uğur Koşar, Hikmet Anıl Öztekin, Ayşe Şule Bilgiç, Nasuh Mahruki, Ayşe Tolga ve Sinan Canan’ın da bulunduğu pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak.



Girişin ücretsiz olduğu Bursa Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü olan 17 Mart tarihinde ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.