Bursa Kitap Fuarı 16. kez kapılarını açtı

Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi’nin destekleri ile hazırlanan Bursa 16. Kitap Fuarı, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan’ın katılımlarıyla kapılarını açtı.



Bu yıl 390 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşecek Bursa Kitap Fuarı, söyleşi, panel ve çocuk etkinliklerinden oluşan 100 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Aralarında Gülten Dayıoğlu, Ahmet Ümit, Canan Karatay, İlber Ortaylı, Deniz Kavukçuoğlu, Yılmaz Özdil, Canan Tan, Uğur Dündar, Yekta Kopan, Müjde Ar, Ataol Behramoğlu, Cemil Kavukçu, Arif Keskiner, Cemre Birand, Onur Saylak, Hikmet Anıl Öztekin, Ahmet Şimşirgil, Kemal Hamamcıoğlu, Aytül Akal, Murat Yetkin, Mete Yarar, Şükrü Erbaş, Behiç Ak, İbrahim Kaboğlu, Talha Uğurluel, Haydar Ergülen, Sinan Canan, İlkay Marangoz, Can Yılmaz, Zafer Algöz, Bahadır Yenişehirlioğlu, İsmail Saymaz, Mine Soysal, Enver Aysever, İhsan Eliaçık, Hamdi Tuncer, Sinan Meydan ve Kahraman Tazeoğlu’nun da bulunduğu pek çok yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak.



DAHA FAZLA EDEBİYAT, SİNEMA VE TİYATRO



Bursa Kitap Fuarı’nda TÜYAP tarafından Bursalı okurlar için 25 Mart Pazar günü saat 15.45’te oyuncu Onur Saylak ve gazeteci Bahar Çuhadar’ın katılımıyla tiyatro, edebiyat ve sinema üzerine “Daha Fazla Edebiyat, Sinema ve Tiyatro” söyleşisi gerçekleştirilecek.



SUAT DERVİŞ ANILIYOR



Türk edebiyatının güçlü kadın yazarlarından Suat Derviş, kadın yazını üzerine önemli incelemeleri bulunan yazar Nil Sakman’ın katılımıyla 23 Mart Cuma günü saat 15.30’da düzenlenecek “Suat Derviş ve Hayatı” isimli söyleşide anılacak.



Kitapseverleri, yazar ve şairlerin el yazıları, kişisel eşyaları, mektupları ve imzalı eserleriyle buluşturacak olan Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi de 19 Mart Pazartesi günü kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bursa Kitap Fuarı’nda 17 Mart Cumartesi günü saat 14.45’te Deniz Kavukçuoğlu, Güney Özkılınç ve Cengiz Kırlı Edebiyat Müzesi üzerine söyleşecekler.



Nilüfer Belediyesi, 24 Mart Cumartesi günü saat 17.00’de “Bursa’yı Araştırmak, Bursa’yı Yazmak: Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü” etkinliğinde Hacı Tonak’ın yönetiminde Fehmi Enginalp, Seblâ Arın ve Elif Acar Bilgin’i Bursalı okurlarla bir araya getirecek.



Girişin ücretsiz olduğu Bursa Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü olan 25 Mart Pazar günü ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.